Armata israeliană susține că a descoperit documente care dovedesc că 6 jurnaliști Al Jazeera sunt agenți ai grupărilor teroriste Hamas și Jihadul Islamic Palestinian

Armata Israelului afirmă că a descoperit documente în Fâșia Gaza care, potrivit acesteia, arată că șase jurnaliști Al Jazeera sunt agenți ai grupărilor teroriste Hamas și Jihadul Islamic Palestinian. Jurnaliștii în cauză ar fi Anas al-Sharif, Alaa Salameh, Hossam Shabat, Ashraf al-Sarraj, Ismail Abu Omar și Talal al-Arrouqi, scrie Times of Israel.

Potrivit IDF, al-Sharif era șeful unei echipe de lansare de rachete și membru al unei companii Nukhba Force în Batalionul Nuseirat al Hamas; Salameh era șeful adjunct al unității de propagandă a Batalionului Shaboura, în cadrul Jihadului Islamic; Shabat era lunetist în Batalionul Beit Hanoun al Hamas; al-Sarraj a fost membru al Batalionului Bureij al Jihadului Islamic; Abu Omar a fost comandant al unei companii de instruire în Batalionul Khan Younis Est și a fost rănit într-un atac aerian israelian în urmă cu câteva luni; iar al-Arrouqi a fost comandant de echipă în Batalionul Nuseirat al Hamas.

Armata a publicat documentele, despre care spune că prezintă foi de calcul pentru personal, liste de cursuri de formare, agende telefonice și documente salariale.

EXPOSED: 6 Al Jazeera journalists have been exposed as Hamas and Islamic Jihad terrorists.

The IDF has disclosed intelligence information and numerous documents found in Gaza confirming military affiliation of six Al Jazeera journalists in Gaza with Hamas and the Islamic Jihad… pic.twitter.com/quVmr2zE8B

— Israel Defense Forces (@IDF) October 23, 2024