Armata israeliană recunoaşte cazuri de folosire excesivă a forţei, distrugeri şi jafuri în Fâşia Gaza

Avocatul principal al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) i-a avertizat miercuri într-o notă pe comandanţii care conduc unităţile de luptă în Fâşia Gaza asupra unor „cazuri de conduită inacceptabilă” în rândul acestor trupe angajate în războiul contra grupării islamiste palestiniene Hamas, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.

„Am observat cazuri de conduită inacceptabilă care se abat de la valorile şi protocoalele IDF”, a atenţionat avocatul Yifat Tomer-Yerushalmi, care a făcut referire nu doar la „declaraţii inadecvate”, ci şi la „folosirea nejustificată a forţei, inclusiv împotriva deţinuţilor” palestinieni, plus „jafuri, precum folosirea sau sustragerea proprietăţii private în scopuri neoperative şi distrugerea de bunuri civile cu încălcarea protocoalelor” militare.

În ultimele săptămâni, mai ales, mass-media israeliene minoritare şi anti-război, cum ar fi ziarul Haaretz sau revista ‘+972’, au relatat despre cazuri de jafuri şi distrugerea la întâmplare a unor edificii precum spitale, şcoli sau moschei în Fâşia Gaza.

„Unele incidente depăşesc sfera investigaţiei disciplinare şi sunt mai degrabă penale”, a remarcat avocatul, adăugând că acestea sunt totuşi cazuri izolate şi vor fi investigate, întrucât „nu-şi au locul în IDF”.

Acest comportament al soldaţilor israelieni are mai multe explicaţii, una dintre ele fiind dezumanizarea, ura faţă de palestinieni, consideră Marisa Tramontano, ce are titlul de doctor la departamentul de sociologie al Colegiului John Jay de Justiţie Penală din New York. „În interiorul societăţii israeliene, începând cu mass-media şi până în sistemul de educaţie, se desfăşoară o campanie de dezumanizare împotriva palestinienilor care durează de decenii”, a explicat ea.

Şi şeful Statului Major al armatei israeliene, Herzi Halevi, le-a amintit trupelor sale într-un comunicat emis marţi că trebuie să acţioneze „ca fiinţe umane”, adăugând că, spre deosebire de inamicul Hamas, israelienii încă îşi păstrează „umanitatea”.

„Trebuie să fim atenţi să nu folosim forţa acolo unde nu este necesar, să facem distincţia între un terorist şi cei care nu sunt terorişti, să nu luăm nimic care nu ne aparţine (un obiect ca amintire sau arme) şi să nu înregistrăm imagini ca răzbunare”, a indicat Herzi Halevi.