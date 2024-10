Armata israeliană anunță că l-a ucis pe comandantul adjunct al Forței de elită Radwan a Hezbollah

Comandantul adjunct al forței de elită Radwan a Hezbollah a fost ucis într-o lovitură aeriană recentă, anunță Armata Israelului (IDF), potrivit Times of Israel.

Potrivit sursei citate, Mustafa Ahmad Shahadi, care îndeplinea funcția de adjunct al șefului Radwan, a fost ucis într-o lovitură executată de avioane de luptă în Nabatieh, în sudul Libanului.

Într-un comunicat, IDF afirmă că Shahadi „a condus numeroase atacuri teroriste împotriva statului Israel”, iar eliminarea sa „face parte din efortul de a degrada capacitățile Forțelor Radwan ale Hezbollah de a direcționa și executa activități teroriste împotriva trupelor IDF și a comunităților de la granița de nord, în special planul «Cucerirea Galileii»”.

Potrivit Times of Israel, Forța Radwan a planificat să invadeze nordul Israelului, într-un complot al Hezbollah care nu s-a materializat în cele din urmă.

Anterior, Shahadi a fost șeful operațiunilor Radwan în timpul luptelor din Siria între 2012 și 2017, adaugă IDF.

🔴 ELIMINATED: Deputy Commander of Hezbollah’s Radwan Forces, Mustafa Ahmad Shahdi.

Shahdi advanced numerous terrorist attacks against Israel and oversaw attacks against IDF soldiers in southern Lebanon. He was also previously responsible for the Radwan Forces’ operations during… pic.twitter.com/dAErJzAeQX

— Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2024