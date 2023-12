Arafat: Ferma Dacilor putea fi închisă în urma controlului din anul 2019, având baza legală pentru închidere

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat, vineri, într-o conferință de presă pensiunea Ferma Dacilor putea fi închisă în urma controlului din anul 2019, „având baza legală pentru închidere”.

„Cu toții știm ce s-a întâmplat și, din nefericire, pierderea a 8 vieți care a avut loc în urma incendiului. Dacă acest lucru putea fi prevenit sau minimizat. Clar avem indicii că unele aspecte nu au funcționat așa cum ar fi trebuit în ceea ce privește prevenirea, dar și din partea administratorului, pentru că nu putem avea un inspector de prevenire la fiecare ușă, la fiecare minut.

Din informațiile noastre, centrala de alarmare pentru fum și incendiu nu era funcțională, deci clar, dacă centrala funcționa, poate nu eram aici, dar totuși trebuie să spunem că în 2019, în cadrul unui control, acest amplasament putea să fie închis, având baza legală pentru închidere.

Vreau să subliniez că partea de prevenire la nivelul situației de urgență este una dintre cele mai importante. Din păcate noi am observat o scădere importantă a numărului persoanelor specializate care sunt angajate în cadrul IGSU. Am observat o scădere a numărului de persoane specializate, între 2013-2023 de la 1017 am ajuns la 443 de inspectori de prevenire. (…)

Dacă în trecut puteam spune că nu avem legi, acum putem spune că avem legi de îmbunătățit, dar în 2015 s-au adoptat anumite prevederi legale care ne permit să acționăm în situații limită și ne permiteau să acționăm aici”, a afirmat Raed Arafat.

Știrea în curs de actualizare

Context. Șeful ISU Prahova, colonelul Nicolae Tudoroiu, și-a dat demisia la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, în urma incendiului de la Ferma Dacilor.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat, miercuri, că va sesiza parchetul în legătură cu verificările făcute de ISU Prahova în anul 2019 la pensiunea Ferma Dacilor din localitatea Tohani. De asemenea, șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova a fost demis.

Secția militară a DNA a clasat în martie 2023 un dosar care privea modul în care funcționa Ferma Dacilor fără autorizație de securitate la incendiu, potrivit informațiilor G4Media. DNA va redeschide acest dosar după ce pensiunea a ars din temelii marți, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

În anul 2019, la pensiunea care a ars a fost organizata o masă de protocol oferită chiar de conducerea Inspectoratului Județean de Urgență (ISU) Prahova, potrivit acelorași surse.

În anul 2020, pensiunea a fost amendată pentru că funcționa fără autorizație de securitate la incendiu.

ISU Prahova a anunțat oficial marți, după incendiu, că la Ferma Dacilor „a fost efectuată o verificare pe fond în anul 2019, fiind identificate 6 nereguli, dintre care una a fost remediată pe timpul controlului și au fost aplicate 6 avertismente. La momentul verificării nu au fost puse la dispoziția inspectorilor documente din care să rezulte momentul punerii în funcțiune, pentru a se stabili necesitatea solicitării și obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu”.

Șapte persoane, dintre care cel puțin un copil, au murit într-un incendiu masiv care a cuprins marți dimineață pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova. O altă persoană este încă dispărută. Pensiunea, care nu avea autorizație de incendiu, a ars în întregime. La momentul la care au ajuns pompierii, persoanele de la parter reușiseră să iasă din imobil.

Anchetatorii au recoltat probe ADN pe care le-au comparat cu mostre luate de la rudele victimelor, cele şapte persoane carbonizate găsite până la acest moment fiind astfel identificate.

În paralel, sunt în derulare audieri la sediul Poliţiei Mizil.

În cauză sunt efectuate cercetări in rem, pentru faptă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru, şi de ucidere din culpă, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.