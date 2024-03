Ar putea filmul „Anatomie d’une chute” să învingă „Oppenheimer”? Aproape sigur va pleca acasă pentru premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original

De când a triumfat în cinematografe, lungmetrajul „Oppenheimer” a declanşat o reacţie în lanţ care pare că va culmina cu victoria sa în noaptea de duminică spre luni la gala premiilor Oscar. Însă există totuşi un film francez, „Anatomie d’une chute”, care este considerat unul dintre puţinii concurenţi capabili să contracareze acest scenariu aparent scris în avans, informează AFP.

Cu 13 nominalizări, „Oppenheimer", portretul părintelui bombei atomice, regizat de Christopher Nolan, este marele favorit la câştigarea premiului Oscar pentru cel mai bun film, precum şi pentru o serie de alte premii la această ceremonie, transmite Agerpres.









„Ar fi o surpriză fără precedent dacă ‘Oppenheimer’ nu câştigă” recompensa supremă, a declarat Scott Feinberg, autor de cronici publicate în The Hollywood Reporter.

Cu recenzii entuziaste şi o distribuţie impecabilă, acest film pare pregătit să îl încoroneze pe Christopher Nolan drept cel mai bun regizor şi pe Robert Downey Jr. drept cel mai bun actor în rol secundar. De asemenea, este favorit la mai multe categorii tehnice – montaj, imagine, sunet şi coloană sonoră.

Cillian Murphy, care îl interpretează pe omul de ştiinţă Robert Oppenheimer, este, de asemenea, un candidat puternic la Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal. Însă Paul Giamatti îi face o concurenţă puternică, datorită personajului său – un profesor de istorie irascibil – din filmul „The Holdovers”.

„Am pariat aproape totul pe ‘Oppenheimer’, anul acesta”, a declarat pentru AFP un membru al Academiei de film americane, sub rezerva anonimatului. „Este o realizare cinematografică atât de monumentală”, a adăugat el.

„Outsider”

Cu cinci nominalizări, „Anatomie d’une chute” speră încă să producă marea surpriză.

Acest film francez, recompensat cu trofeul Palme d’Or la Festivalul de la Cannes de anul trecut, pare aproape sigur că va pleca acasă cu Oscarul pentru cel mai bun scenariu original – aşa cum s-a întâmplat deja la Globurile de Aur şi la gala BAFTA.

O victorie într-o altă categorie, inclusiv la „cel mai bun film”, ar fi o realizare excepţională pentru filmul regizat de Justine Triet, singura femeie nominalizată în acest an la categoria „cea mai bună regie”.

Cu toate acestea, surprizele sunt încă posibile pentru acest thriller juridic despre tragedia unui cuplu artistic disfuncţional, în care o scriitoare ambiguă, interpretată de Sandra Hüller, este acuzată de uciderea soţului ei.

„Nu trebuie subestimată Sandra Hüller (…), ea este outsiderul” la Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, a adăugat acelaşi votant anonim.

Actriţa germană ar putea perturba astfel duelul care se anunţă între Emma Stone şi Lily Gladstone.

Deja premiată cu Oscar pentru rolul din „La La La Land”, Emma Stone este în cursa pentru câştigarea celei de-a doua statuete din palmaresul ei datorită personajului jucat în filmul cu accente baroce „Poor Things”, în care interpretează o versiune feminină a lui Frankenstein.

Lily Gladstone, protagonista filmului „Killers of the Flower Moon”, ar putea deveni prima actriţă amerindiană care câştigă acest premiu datorită thrillerului istoric regizat de Martin Scorsese, un film despre masacrarea discretă a membrilor unui trib în anii 1920.

Dacă Sandra Hüller eşuează în tentativa sa de a câştiga Oscarul, actriţa germană se poate consola cu siguranţă cu succesul preconizat al unui alt film în care a jucat anul trecut: „The Zone of Interest”.

Această cronică înfricoşătoare despre viaţa fără griji a unei familii de nazişti, instalată liniştită în vila lor de lângă lagărul de la Auschwitz, este cotată cu cele mai mari şanse pentru a câştiga premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”. „Anatomie d’une chute” nu a putut fi nominalizat la această categorie, deoarece nu a fost selectat de autorităţile franceze.



Show-ul „Barbie”

Prezentată pentru a patra oară de actorul de comedie Jimmy Kimmel, gala Oscar din acest an va fi aproape sigur marcată de prezenţa nuanţelor de roz, pentru a celebra fenomenul estival „Barbie”.

Nominalizată la opt categorii, satira feministă regizată de Greta Gerwig va trebui să se mulţumească cel mai probabil cu premii secundare: regizoarea sa şi interpreta celebrei păpuşi blonde, Margot Robbie, au fost ignorate de Academia de film americană şi nu au fost nominalizate în categoriile dedicate regiei şi actriţelor în roluri principale.

Dar, după ce anul trecut a dominat box-office-ul mondial, cu încasări de 1,4 miliarde de dolari, acest film va asigura elementul de spectacol la gala Oscar.

Ryan Gosling, care s-a făcut remarcat în rolul unui Ken malefic, sedus de cântecele de sirenă ale patriarhatului, este deosebit de aşteptat pe scena galei. El va interpreta cântecul „I’m Just Ken”, o baladă despre fragilitatea egoului masculin.

Vedeta pop Billie Eilish va cânta „What Was I Made For?”, piesa de succes pe care a scris-o pentru „Barbie”, favorită la Oscarul pentru cel mai bun cântec original.

Spectacolul va căpăta un ton mai serios, cu victoria aşteptată a filmului „20 Days in Mariupol”, o relatare a atrocităţilor războiului din Ucraina, la categoria „cel mai bun lungmetraj documentar”.

În ceea ce priveşte filmele de animaţie, maestrul japonez Hayao Miyazaki („The Boy and the Heron”) se va „duela” cu Spider-Man, protagonistul desenului animat „Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Cea de-a 96-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc în noaptea de duminică spre luni la Dolby Theatre din Los Angeles.