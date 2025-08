Antreprenorii îşi vor putea înfiinţa sedii sociale în oficiile poştale

Antreprenorii români care vor să-şi înfiinţeze o firmă sau doresc relocarea sediului social pot accesa noul serviciu de business „StartPost”, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, directorul general al Companiei Naţionale „Poşta Română” (CNPR), Valentin Ştefan.

„(…) ne-am gândit să dezvoltăm „Poşta Română – ghişeu universal” şi să oferim românilor posibilitatea de a-şi înfiinţa sedii sociale şi firme în oficiile poştale. Sunt convins că aţi observat şi dumneavoastră dezbaterea din societate, în ultimele zile, în ultimele săptămâni, în care vedem mii de firme înfiinţate în tot felul de locuri obscure, fie că sunt apartamente dezafectate sau pur şi simplu în câmp, unde nu există niciun fel de construcţie, se identifică sedii sociale ale firmelor. (…) ne-am spus că este bine să venim în sprijinul antreprenorilor români şi să încercăm să-i ajutăm cu un mod facil de a înfiinţa o firmă. Nu în ultimul rând, eu cred că statul român îşi doreşte mai degrabă să interacţioneze cu Poşta Română decât cu Dumnezeu ştie ce alte locaţii greu de accesat. Acest serviciu – StartPost – pe care astăzi îl iniţiem şi îl lansăm are obiective multiple şi sperăm să fie de bun augur şi bine primit în societate. Ne aşteptăm ca foarte mulţi antreprenori români să nu-şi mai bată capul unde să-şi găsească un sediu social de unde să înceapă un business, ci să vină la Poşta Română şi să plece acasă cu contractul în zece minute dacă sunt pregătiţi cu toate documentele sau în maximum o zi, dacă e nevoie să aducă şi alte documente. Deci, toţi cei aproape 80.000 de români care îşi înfiinţează firme în fiecare an au această variantă (…)”, a explicat Ştefan.

Potrivit şefului CNPR, statul român are un „monopol traumatizant” pe anumite servicii, ce poate fi rezolvat prin „acordarea unei mai mari încrederi Poştei Române”, transmite Agerpres.

„Am stat o perioadă mai lungă în America, aproape 10 ani de zile, şi mă gândeam ca orice bun diasporez român, ce o să fac când mă întorc acasă şi ce pot să învăţ din societatea în care trăiesc. Evident că nu anticipam unde o să ajung când mă întorc acasă, dar nu am putut să nu observ simplitatea cu care societatea americană este construită pentru interacţiunea cu cetăţeanul şi unul dintre aceste lucruri este comasarea serviciilor. La Poşta din America poţi să te duci să-ţi faci paşaportul. Acest monopol pe care îl are statul român, într-un mod traumatizant atât pentru stat, cât şi pentru cetăţeni, pe anumite servicii, cred că poate fi rezolvat prin acordarea unei încrederi mai mari Poştei Române. În programul de guvernare este prins „Poşta Română – ghişeu universal”. Acum puţin peste o lună de zile, Guvernul României a hotărât să recomande Poştei să devină un ghişeu universal pentru serviciile statului, motiv pentru care noi am îmbrăţişat acest lucru şi ne-am uitat la experienţele din alte ţări, cum a fost în America unde paşapoartele sunt făcute la oficiul poştal, astfel încât statul american să nu mai aibă această presiune în a gestiona interacţiunea cu cetăţenii ca să le colecteze datele. Pe de altă parte, ne uităm şi la portofoliul de servicii pe care Poşta Română îl are în prezent, şi anume faptul că se pot plăti taxele şi impozite la Poştă. Acest lucru se poate generaliza, astfel încât primăriile să nu mai aibă nevoie de salariaţi care să lucreze doar două sau trei luni pe an, în primăvară, când se plătesc taxele, ci să fie externalizate către Poşta Română, aşa cum fac un număr mare de primării din ţară”, a explicat Valentin Ştefan.

Poşta Română a organizat, luni, conferinţa de lansare a unui nou produs business, dedicat mediului de afaceri. Astfel, „StartPost – Găzduire sedii sociale”, disponibil din 1 august, este o iniţiativă concepută pentru a sprijini antreprenorii, start-up-urile şi companiile care au nevoie de o soluţie accesibilă, sigură şi legală pentru găzduirea sediului social.

Scopul înfiinţării acestui serviciu este să susţină dezvoltarea mediului de afaceri prin următoarele avantaje: contract de închiriere pentru sediul social al companiei, disponibil rapid şi la costuri reduse, oriunde în ţară; adresă oficială de sediu social, recunoscută de Registrul Comerţului; contract legal, parafat fie fizic, fie electronic, prin portalul online dedicat; primirea şi notificarea corespondenţei oficiale (ANAF, instanţe etc.) prin SMS; cutiile poştale securizate şi numerotate, amplasate în oficii poştale; suport digital dedicat antreprenorilor.

Documentele necesare pentru înfiinţarea firmei sunt: dovada denumirii, înregistrării şi rezervării la ONRC, actul constitutiv şi cartea de identitate a administratorului. În acelaşi timp, pentru categoria de relocare a sediului social vor fi necesare acte, precum: CUI firmă, cartea de identitate a administratorului şi certificatul constatator.

Contractele se pot perfecta cu Poşta Română pe o perioadă de 1, 2, 3 sau 4 ani. În situaţia în care clientul optează pentru doi ani, acesta primeşte o bonificaţie de 5%, în situaţia accesării pentru trei ani, o reducere de 7%, iar pentru contractul perfectat pe patru ani o bonificaţie de 10%. Costul lunar este o sută de lei, plus TVA.

CNPR este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi deţine, în prezent, o reţea de peste 5.000 de subunităţi poştale la nivel naţional. Dintre acestea, 676 sunt oficii poştale şi 1.054 ghişee poştale.