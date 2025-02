Antrenorul lui Lyon avertizează: „FCSB are multă calitate”

Paulo Fonseca, antrenorul celor de la Olympique Lyon, a precizat vineri că FCSB, viitoarea adversară din optimile Europa League, are multă calitate și jucători rapizi și buni la fazele fixe.

Real Madrid vs Atletico și PSG vs Liverpool în optimile Champions League

„Va fi un adversar dificil. Am văzut patru meciuri ale FCSB. Au o echipă bună, cu jucători buni, care sunt foarte rapizi şi buni la fazele fixe. Vom analiza mai atent această echipă, dar ştim că are multă calitate.

Sunt câteva echipe mari în această competiţie. Ne concentrăm mai întâi pe următorul nostru adversar”, a spus Paulo Fonseca, citat de News.ro.

Tehnicianul portughez în vârstă de 51 de ani se află la a doua echipă pe care o pregătește în acest sezon, el rezistând doar câteva luni pe banca lui AC Milan (de pe 13 iunie și până pe 29 decembrie): a fost dat afară din cauza rezultatelor modeste ale grupării de pe San Siro.

🚨 | Lyon have been drawn to FCSB in the Europa League R016. A potential quarter-final spot could see Paulo Fonseca’s Les Gones face Manchester United.

— Get French Football News (@GFFN) February 21, 2025