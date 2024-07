Antena 3: Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au stat la aceeași masă, la restaurant / Victor Ponta: „Eu am stat mai mult de 2 ore”

Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au fost surprinși luând cina la aceeași masă, luni seara, într-un restaurant, împreună cu alți politicieni, printre care și fostul premier Victor Ponta, care a dat detalii, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, despre cina aniversară la care au luat parte, relatează Antena3.

Marcel Ciolacu și Mircea Geoana au ascultat în picioare imnul României, redat la Jocurile Olimpice după victoria lui David Popovici, într-un restaurant din Capitală.

Victor Ponta spune că cei de la masă au discutat despre sportivul român devenit campion olimpic la înot și că nu a fost o „întâlnire politică”.

„Nici dacă mă tăiați și îmi puneți sare pe tăieturi n-o să povestesc de la o întâlnire privată. A fost ziua de naștere a unui bun prieten. Nu știu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore. Mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naștere. Nici dacă mă torturați, mă ardeți, n-o să povestesc de întâlniri private, pentru că este de prost gust.”, a spus Victor Ponta, la Antena 3.

Context

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a arătat ezitant în ultimele săptămâni în ce privește o eventuală candidatură la prezidențiale. Spre deosebire de liderul PNL, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu nu a făcut încă un anunț ferm în ce privește candidatura la Cotroceni. O decizie în acest sens ar urma să fie însă luată în cursul acestei săptămâni.

Mai mult, într-o discuție cu liberalii din luna iunie, Ciolacu ar fi evocat varianta în care Mircea Geoană ar putea fi candidatul PSD. Detalii aici

PSD are programat pe data de 24 august un congres care urmează să valideze candidatul PSD la cea mai înaltă funcție în stat.