Angelina Jolie și Brad Pitt au ajuns la un acord de divorț după opt ani de lupte în justiție

Starurile de la Hollywood Angelina Jolie și Brad Pitt au ajuns la un acord de divorț după opt ani de lupte în justiție, a declarat avocatul actriței, citat de BBC.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea avocatului lui Brad Pitt.

Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au șase copii.

Angelina Jolie a intentat divorț în 2016, invocând „diferențe ireconciliabile”.

Cei doi au fost implicați într-o luptă acerbă pentru custodia copiilor în lunile care au urmat anunțului.

În 2021, un judecător a acordat custodia comună a copiilor.

Cuplul era cunoscut sub numele de „Brangelina” de către fani și s-a cunoscut pe platoul de filmare al filmului Mr and Mrs Smith din 2005.

Căsătoria a fost a doua pentru Pitt – el fusese căsătorit anterior cu Jennifer Aniston, vedeta din Friends – și a treia pentru Angelina Jolie, după actorii Billy Bob Thornton și Jonny Lee Miller.

Angelina Jolie a jucat, printre altele, în Lara Croft: Tomb Raider, Changeling și Girl, Interrupted, în timp ce filmografia lui Pitt include Fight Club, Once Upon a Time in Hollywood și Twelve Monkeys.