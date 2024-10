Andrew Garfield, unul dintre actorii seriei de filme Spider-Man, ”ar fi încântat” să fie din nou Omul Păianjen/ Revenirea la rolul Spider-Man pentru „No Way Home” a fost „vindecătoare”

Andrew Garfield este deschis să revină la rolul lui Spider-Man cu câteva condiții. Într-un articol al revistei Esquire publicat miercuri, actorul a reflectat asupra apariției sale surprinzătoare în filmul Spider-Man: No Way Home din 2021, alături de originalul Spider-Man, Tobey Maguire și actualul Spider-Man, Tom Holland, unde și-a reluat rolul lui Peter Parker, arată The Hollywood Reporter.

După ce The Amazing Spider-Man 3 a fost amânat de Sony în urma rezultatelor aparent slabe pentru cel de-al doilea film în care joacă Andrew Garfield și Emma Stone, rolul actorului în franciză a fost „lăsat în aer”.

Dar când i s-a cerut să revină în rolul supereroului în Spider-Man: No Way Home, care explorează multiversul, Garfield a fost de acord și a găsit experiența „cu adevărat vindecătoare”, în special având în vedere atenția cu care s-a confruntat în urma distribuirii sale ca Spider-Man.

În ceea ce privește întoarcerea sa în rolul lui Peter Parker, Garfield a explicat: „Cu siguranță, m-aș întoarce 100% dacă ar fi lucrul potrivit, dacă este adițional pentru cultură, dacă există un concept grozav sau ceva care nu a mai fost făcut înainte, care este unic și ciudat și interesant și în care îți poți înfige dinții”.

Nominalizatul la Oscar l-a lăudat pe supereroul cu pânze ca fiind unul pe care îl iubește profund: „Iubesc acest personaj și îmi aduce bucurie. Dacă o parte din ceea ce aduc eu este bucurie, atunci eu sunt bucuros în schimb.”

Spider-Man: No Way Home a încasat aproape 2 miliarde de dolari după ce a fost lansat în decembrie 2021. În ciuda faptului că nu se știa dacă va exista o a patra parte, în iunie 2023 Holland a declarat pentru The Hollywood Reporter că el și producătorii au trecut recent printr-o serie de întâlniri privind un potențial al patrulea film. „Primele câteva întâlniri au fost despre: „De ce am face asta din nou?”. Și cred că am găsit motivul de ce”, a spus Holland.

The Hollywood Reporter a raportat, de asemenea, în exclusivitate, că regizorul Destin Daniel Cretton este în discuții pentru a semna regizarea filmului Spider-Man 4, pentru care Holland se va întoarce. Chris McKenna și Erik Sommers vor scrie scenariul, în timp ce șeful Marvel Kevin Feige și fostul șef Sony Amy Pascal se vor ocupa de producție.

Comentariile lui Garfield vin pe fondul lansării noului său film cu Florence Pugh, ”We Live in Time”. Rolul marchează întoarcerea actorului pe marele ecran într-un rol principal după doi ani de dispariție.

„Cred că sunt încântat să lucrez din nou într-un mod diferit. Mă simt mai lejer, mă simt mai puțin prețios. Mă simt mai vesel. Mă simt mai conștient. Mă simt suficient de stabilit ca persoană în lume, ca actor în mine și în lume”, a declarat Garfield.

„Mă cunosc suficient de bine acum pentru a simți mai multă plăcere… Sunt încă un cap pătrat – când sunt pe un platou de filmare, sunt ca un câine cu un os și sunt acaparat de un spirit ciudat care nu este niciodată mulțumit – dar asta nu se va schimba niciodată și nu vreau să se schimbe, dar în cadrul acestui lucru, pot simți mult mai multă plăcere și mult mai multă bucurie, joc și libertate.”