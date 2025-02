Anastasia Potapova, principala favorită, prima finalistă de la Transylvania Open 2025

Anastasia Potapova s-a calificat sâmbătă în finala Transylvania Open, turneu de tenis care face parte din categoria „WTA 250” și care se dispută în BTArena din Cluj-Napoca.

Principala favorită a competiției a trecut în două seturi, scor 6-3, 7-5, de Aliaksandra Sasnovich, sportivă aflată pe locul 128 în ierarhia mondială.

Ocupantă a locului 32 în lume, Potapova a avut nevoie de o oră și 33 de minute pentru a obține calificarea în finală.

Potapova d. Sasnovich 6-3 7-5 in Cluj

Anastasia is into her first final since 2023.

She hasn’t dropped a set all week.

✅6th career final

Playing some very confident tennis at the moment…

Top seed delivering. ❤️

pic.twitter.com/XD4ZGbZJ6D

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 8, 2025