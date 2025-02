Ambasadorul Ucrainei la București: O încetare a focului nu va funcționa, trebuie să facem eforturi pentru o pace corectă, de durată

Ucraina își dorește o pace corectă, de durată și nu un acord de încetare a focului cu Rusia, care, potrivit experiențelor anterioare, nu va funcționa, a declarat, joi, ambasadorul Kievului la București, Ihor Prokopciuk, la o întâlnire cu jurnaliști români, relatează Agerpres.

‘O încetare a focului nu va funcționa, trebuie să facem eforturi pentru o pace corectă, de durată. Și asta înseamnă că este nevoie de garanții de securitate pentru Ucraina, care ar împiedica o repetare a agresiunii ruse’, a arătat diplomatul.

Una din opțiunile pentru aceste garanții, a detaliat el, este o viitoare dislocare a unui contingent pentru menținerea păcii.

‘Se discută pe această temă, legat de cine va participa, ce dimensiune va avea acest contingent, ce roluri va avea. Trebuie clarificate aceste lucruri și se discută pe această temă (…) Unele state transmit că nu sunt pregătite să contribuie cu militari, altele doresc să participe. În ambele cazuri, va exista o coaliție a celor care își oferă resursele pentru o asemenea dislocare’, a mai spus ambasadorul Ucrainei.

El a repetat că ajutorul României pentru țara vecină este exclusiv decizia autorităților naționale.

‘Este foarte clar pentru noi că Ucraina și România sunt state vecine, suntem țări la Marea Neagră și țările noastre sunt interesate să existe securitate și stabilitate în regiunea Mării Negre. Cred că vom găsi moduri de cooperare care să fie utile, în funcție de ce vor decide autoritățile române’, a afirmat Ihor Prokopciuk.

El a evocat istoria recentă a conflictelor ruso-ucrainene, inclusiv anexarea ilegală a Crimeei, în 2014.

‘Și răspunsul slab la invazia rusă a Crimeei a contribuit la curajul Rusiei de a intra în estul Ucrainei, în Donețk și Lugansk, și odată ce nu și-au putut atinge obiectivele politice prin alimentarea conflictului din zonă, au transformat acest lucru în invazia la scară largă (…) Nu ne permitem un răspuns slab când vine vorba de încheierea războiului. Trebuie să vină de pe o poziție de forță și trebuie să ajungem la pace printr-o postură de putere. Aceasta este direcția principală’, a explicat Prokopciuk.

Diplomatul a spus că în prezent semnalele Kremlinului legate de pace ‘când ajung în Ucraina, se transformă în rachete, drone, bombe și alte arme care ucid, iar asta se întâmplă zilnic’.

‘Noi sunt cei care vor cel mai mult pacea (…) dar ne este clar că nu trebuie să fie doar un acord de încetare a focului. Am avut această experiență acum 11 ani și am văzut cum au escaladat lucrurilor, am avut experiența Acordurilor de la Minsk’, a arătat el.

Astfel, ambasadorul a pledat pentru faptul că ‘garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt cuvântul-cheie în acest proces de găsire a soluțiilor pentru a încheia agresiunea rusă’.