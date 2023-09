Ambasadorul Ucrainei la București avertizează că există riscuri ridicate la granița României și că Rusia face tot posibilul pentru escaladarea situației

Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopciuk, a declarat pentru Digi24.ro că există riscuri ridicate de securitate la granița cu Ucraina, din cauza atacurilor cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre. Diplomatul constată că Moscova are tot interesul să tensioneze situația în zonă, relatează digi24.ro

Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopciuk, a declarat pentru Digi24.ro că există riscuri ridicate de securitate la granița cu Ucraina, din cauza atacurilor cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre. Diplomatul constată că Moscova are tot interesul să tensioneze situația în zonă. Ambasadorul Ucrainei la București e de părere că Rusia are tot interesul să întrețină tensiunile în jurul porturilor ucrainene de pe Dunăre, chiar la granița cu România.Igor Prokopchuk crede că, deși Ucraina a luat măsuri să-și protejeze țintele, iar România a venit cu propriile soluții pentru a-și apăra cetățenii, Moscova nu va renunța la aceste atacuri.

„Nu pot să mă pronunț cu privire la ce trebuie să facă autoritățile din România pentru a-și apăra suveranitatea teritoriului. Ce e clar pentru noi e că am arătat, cu luni în urmă, că sunt riscuri ridicate odată cu aceste atacuri ale Rusiei îndreptate către porturile ucrainene de pe Dunăre. Iar Rusia escaladează în mod intenționat aceste riscuri, în contextul în care-și trimit dronele îm imediata vecinătate a României, țară membră NATO și UE. Acest lucru nu pare să oprească Rusia”, susține Prokopciuk. „Da, e nevoie de o evaluare corectă a acestor riscuri de către România și de un răspuns pe măsură. Și am văzut că acest răspuns a venit. Din punctul de vedere al Ucrainei, noi ne facem treaba pentru a face tot posibilul să ne apărăm spațiul aerian, dar și facilitățile și orașele. Ce e important pentru noi e să ne întărim capabilitățile de apărare aeriană și am discutat acest aspect cu toți aliații din NATO, ce pot face ei să ne ajute să facem acest lucru. Asta contează mult pentru noi, acest lucru va reprezenta un mare ajutor și asistență pentru Ucraina în vederea protejării ucrainenilor. Dar va fi, de asemenea, important în ceea ce privește descurajarea acestor amenințări și riscuri care au crescut acum aproape de teritoriul României. Așa că sper că partenerii noștri români vor face lobby și cu alți aliați în ceea ce privește întărirea capacităților Ucrainei și acest lucru să fie făcut cât mai repede”, a spus Prokopciuk.

Pe de altă parte, diplomatul nu a vrut să ofere detalii despre ajutorul militar pe care România l-a acordat Ucrainei. Autoritățile de la București refuză să spună concret ce a trimis Kievului. „Lucrăm cu parteneri români pe toate direcțiile.Și foarte des veți face aici referiri la sprijinul multidimensional. Și, din nou, toate acestea sunt domenii pe care le abordăm cu toți partenerii noștri, inclusiv cu România. Da, depinde de fiecare țară în parte să decidă ce poate sau nu poate livra. Dar putem discuta toate nevoile Ucrainei, cel puțin în ceea ce ne privește, ne prezentăm toate nevoile. Și apoi depinde de o anumită țară individuală să vadă motivul pentru care poate răspunde. Cred că cel mai bine e să intrebați direct autoritățile române, ele vă pot oferi cele mai precise informații pe subiect”, a menționat ambasadorul Ucrainei la București, potrivit digi24.ro