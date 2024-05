Ambasadorul României a vizitat Găgăuzia, regiune condusă de pro-ruși. Bucureștiul derulează programe pentru comunitățile locale din Găgăuzia

Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a mers în sudul regiunii autonome Găgăuziei, acolo unde a avut întrevederi cu primarii din Comrat și Cahul și a participat la festivitatea de acordare a diplomelor de merit elevilor Liceului Mihai Eminescu din Comrat premianți ai olimpiadelor școlare, potrivit Rador Radio România, care citează Radio Chișinău. Vizita vine pe fondul încercărilor de tensionare a relațiilor cu guvernul Moldovei, tentative venite din partea conducerii pro-ruse a Găgăuziei.

„De fiecare dată revin cu plăcere în Găgăuzia, meleaguri unde trăiesc oameni gospodari și muncitori. Tocmai de aceea am apreciat în mod deosebit discuția foarte deschisă și constructivă cu Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat. L-am felicitat pentru numirea în funcția de președinte al Consiliului de Dezvoltare Regională a UTĂ Găgăuzia și mi-am exprimat încrederea că în viitor vor fi implementate eficient mai multe programe de dezvoltare menite să îmbunătățească traiul cetățenilor. Totodată am discutat despre importanța parcursului european al R. Moldova, oportunitățile de dezvoltare socio-economică și beneficiile pentru locuitorii din Găgăuzia”, a transmis ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu după întrevederea avută cu primarul din Comrat.

Cristian Leon Țurcanu a făcut o vizită și la Liceul Mihai Eminescu din Comrat.

„În Găgăuzia învață elevi harnici și silitori, ceea ce m-a convins încă o dată ca R. Moldova are un viitor european. Azi, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Comrat am fost deosebit de onorat să particip la festivitatea de acordare a diplomelor de merit elevilor premianți ai olimpiadelor școlare. Felicitări tururor elevilor și profesorilor de la Liceul Mihai Eminescu, o școală model cu rezultate excepționale, modernizată cu sprijinul generos oferit de Guvernul României”, a scris Cristian-Leon Țurcanu pe Facebook.

În cadrul vizitei din sudul Republicii Moldova, ambasadorul României a avut o întrevedere și cu primarul din Cahul.

„La Cahul, cu primarul Nicolae Dandis am trecut în revista proiectele derulate cu spriinul României, în special proiectul de renovare a unui cămin studențesc de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu finanțare de la Guvernul României . Totodată, am discutat despre importanța alegerilor europarlamentare din 9 iunie, dar și despre referendumul din 20 octombrie. Am fost bucuros să constat că oamenii de pe aceste melaguri privesc cu încredere viitorul european al R. Moldova”, a scris Cristian-Leon Țurcanu pe Facebook.

România derulează în parteneriat cu guvernul Republicii Moldova mai multe proiecte dedicate comunităților locale din Găgăuzia.

Sursa: RADIO CHIŞINĂU / Rador Radio România