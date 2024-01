Amazon va concedia câteva sute de angajați de la serviciul de streaming Prime Video și de la studioul de film și televiziune/ Prime Video va avea și un abonament cu reclame, pe unele piețe, la fel ca Netflix și Disney

Amazon.com va concedia câteva sute de angajați din cadrul operațiunilor sale de streaming și studio, a anunțat miercuri într-o notă internă, în condițiile în care companiile își extind reducerile masive de personal din ultimii doi ani până în 2024, scrie Reuters.

Personalul care se confruntă cu ieșirea de la Prime Video și Amazon MGM Studios din America va fi informat miercuri, iar în majoritatea celorlalte regiuni până la sfârșitul săptămânii.

Anul trecut, colosul comerțului online cu amănuntul a redus peste 27.000 de locuri de muncă, ca parte a unui val de concedieri în sectorul tehnologic din SUA, după ce industria a făcut angajări masive în timpul pandemiei.

„Am identificat oportunități de a reduce sau de a întrerupe investițiile în anumite domenii, în timp ce ne creștem investițiile și ne concentrăm pe inițiativele de conținut și produse care au cel mai mare impact”, a declarat Mike Hopkins, vicepreședinte senior al Prime Video și Amazon MGM Studios, angajaților într-o notă consultată de Reuters.

Compania a cheltuit în mod agresiv în ultimii ani pentru a-și consolida afacerea media, inclusiv afacerea de 8,5 miliarde de dolari pentru MGM și aproximativ 465 de milioane de dolari pentru primul sezon al serialului „The Lord of the Rings”: The Rings of Power” pe Prime Video în 2022.

De asemenea, urmează să lanseze reclame pe Prime Video, precum și un nivel de abonament mai scump, fără reclame, pe anumite piețe, similar cu măsurile luate de rivalii Netflix și Walt Disney.

După reducerile generalizate de locuri de muncă în 2022 și 2023, multe companii vizează acum proiecte și divizii selectate, pe măsură ce își reprioritizează resursele.

Amazon a redus recent câteva locuri de muncă la divizia sa de asistenți vocali Alexa, în timp ce Microsoft a eliminat o parte din personalul rețelei sale profesionale LinkedIn. Serviciul Twitch al Amazon va concedia 500 de angajați, adică aproximativ 35% din forța sa de muncă, potrivit unui raport media de marți.

Acțiunile sale, care au urcat cu peste 80% anul trecut, au crescut cu 1,5% în tranzacțiile de miercuri după-amiază.