DOGE a concediat 20 de angajați ai FDA care examinau compania de implanturi cerebrale a lui Elon Musk

Cel puțin 20 de angajați ai U.S. Food and Drug Administration (FDA) care examinau Neuralink, compania de implanturi cerebrale a lui Elon Musk, au fost concediați de DOGE (Department of Government Efficiency) ca parte a unei epurări mai ample a forței de muncă federale, potrivit a două surse familiarizate cu situația citate de Reuters. Acești angajați făceau parte din biroul FDA pentru dispozitive neurologice și medicină fizică, care supraveghează cererile de studii clinice pentru dispozitivele de interfață creier-computer, inclusiv cele ale Neuralink.

În ciuda implicării lor în examinarea Neuralink, ambele surse au subliniat că angajații nu au fost vizați în mod special din cauza activității lor legate de cererile companiei. Cu toate acestea, reducerile vor încetini capacitatea FDA de a examina eficient cererile pentru dispozitive medicale. „Este intimidant pentru profesioniștii FDA care supraveghează studiul Neuralink”, a declarat Victor Krauthamer, fost funcționar FDA cu trei decenii de experiență. Acesta și-a exprimat îngrijorarea privind integritatea studiului și siguranța participanților, afirmând: „Ar trebui să fim îngrijorați de întregul studiu și de protecția persoanelor care participă la studiu.”

FDA, Casa Albă și Musk nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Donald Trump a declarat că Musk va evita conflictele de interese, lucrând totodată la reducerea costurilor guvernului federal.

O sursă a menționat că reducerile au afectat în primul rând angajații aflați în perioada de probă, care au, de obicei, mai puțin de unul sau doi ani de serviciu și beneficiază de mai puține protecții juridice.

Neuralink testează în prezent un implant cerebral care ar permite persoanelor paralizate să controleze dispozitive digitale prin gândire. Compania dezvoltă, de asemenea, un implant pentru restabilirea vederii. În 2023, FDA a acordat acestui dispozitiv o desemnare specială pentru accelerarea dezvoltării și examinării sale. Cu toate acestea, cu mai puțini examinatori din partea FDA, procesul de aprobare a unor astfel de dispozitive medicale ar putea suferi întârzieri, ceea ce ridică probleme privind supravegherea și siguranța pacienților.