Amazon Games va deschide un studio de dezvoltare în București, primul din Europa / ”Caut oameni care se autodepășesc, sunt motivați, ambițioși”

Amazon continuă să se extindă și să își diversifice sectorul de dezvoltare de jocuri prin prezentarea noului său studio din București, România, anunță Amazon Games.

Amazon Games Bucharest va fi condus de românul Cristian Pană, care până acum a condus și Ubisoft București.

„Cea mai importantă caracteristică pe care trebuie să o aibă oamenii din echipa mea este pasiunea pentru jocuri și pentru gaming”, a spus el.

„Este o industrie de divertisment interesantă și dinamică, cu care trebuie să fii în contact. Apoi, caut și oameni care se autodepășesc, sunt motivați, ambițioși și nu se mulțumesc ușor cu status quo-ul. Acest lucru face ca mecanica echipei să fie foarte dinamică și să aibă capacitatea de a se adapta rapid la diferite oportunități. Îmi plac oamenii care sunt responsabili, stăpâni pe rolul lor în joc, mândri de ceea ce creează și, nu în ultimul rând, care joacă ceea ce fac”, spune Pană.

În acest moment, echipa se află în faza de angajare și nu se știe la ce vor lucra în viitor, deși este de așteptat ca în aceste prime luni să consolideze dezvoltarea de conținut pentru expansiunea New World Rise of the Angry Earth, lansată în octombrie anul trecut, sau pentru viitorul Tomb Raider.