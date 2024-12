„Am avut fiori când am ascultat-o, pentru că nimeni nu a mai auzit asta până acum” / Melodii nelansate ale lui Michael Jackson, descoperite într-un depozit abandonat

O colecţie de casete inedite cu Michael Jackson a fost găsită într-o unitate de depozitare din San Fernando Valley, potrivit The Hollywood Reporter, citată de News.ro.

Gregg Musgrove a descoperit mai multe melodii inedite ale lui Michael Jackson într-o unitate de depozitare aparţinând producătorului muzical Bryan Loren.

Potrivit The Hollywood Reporter, el a găsit douăsprezece melodii inedite ale lui Michael Jackson. Aceste piese, păstrate pe casete audio, au fost înregistrate de regele muzicii pop între 1989 şi 1991, înainte de „Dangerous”.

Musgrove a găsit casetele după ce l-a contacta un asociat în legătură cu o unitate de depozitare pe care o cumpărase recent în Van Nuys. Depozitul a aparţinut cândva lui Bryan Loren, un producător muzical şi cântăreţ.

„M-am uitat pe site-urile fanilor. Există zvonuri despre existenţa unora (dintre melodii). Extrase din alte cântece au fost deja divulgate. Două sunt complet necunoscute (pentru fani)”, explică Gregg Musgrove.

Pe casete, Michael Jackson şi Bryan Loren pot fi văzuţi discutând despre colaborarea lor. „Am avut fiori când am ascultat-o, pentru că nimeni nu a mai auzit asta până acum”, spune el. „Să-l aud pe Michael Jackson vorbind şi râzând a fost foarte, foarte cool”.

Printre melodiile găsite pe casete se numără „Don’t Believe It” şi „Seven Digits”. Potrivit The Hollywood Reporter, o piesă intitulată „Truth on Youth” este un duet cu rapperul LL Cool J.

Aceste casete vor rămâne nepublicate. Deşi moştenitorii lui Michael Jackson au refuzat să cumpere casetele, ei au precizat că Gregg Musgrove nu le poate comercializa, deoarece nu deţine drepturile asupra melodiilor.

Cu toate acestea, Gregg Musgrove intenţionează să vândă casetele la o licitaţie în lunile următoare. Între timp, el a predat casetele avocatului său.

Multe dintre lucrările nepublicate ale cântăreţului au fost dezvăluite de la moartea sa, în urmă cu 15 ani. Potrivit The New York Times, aproximativ o sută de lucrări ale cântăreţului sunt încă nelansate. În urmă cu câteva luni, site-ul oficial al cântăreţului a anunţat că „într-o zi sau alta, muzică nouă va fi dezvăluită”.