Alpinistul Horia Colibăşanu a coborât în siguranţă de pe Nanga Parbat, la 8.125 metri, şi a ajuns la Chilas, în Pakistan, unde au fost 46 de grade Celsius: După o lună de munte, cort şi dimineţi cu mâinile îngheţate, am ajuns brusc în… cuptor

Alpinistul Horia Colibăşanu a anunţat pe pagina sa de Facebook, că a coborât în siguranţă de pe Nanga Parbat – 8.125 metri şi că se va îndrepta spre casă. A ajuns în Chilas (Pakistan) unde sunt 46 de grade Celsius. ”O altfel de aclimatizare”, a spus Colibăşanu, transmite News.ro.

”În drum spre casă, după o lună de munte, cort şi dimineţi cu mâinile îngheţate, am ajuns brusc în… cuptor. Ieri, în Chilas, au fost 46°C. Oficial. Dar în cameră părea mult mai mult. Cred că erau 50+. Peretele frigea, iar blatul din baie nu-l puteam atinge cu palmele ude. Am aflat că sâmbătă fusese chiar record: 48,5°C. Nu-i de mirare că toţi localnicii erau toropiţi, nu mai fusese atât de cald din 1997, când s-au atins 47,7°C tot într-o zi de iulie. De la răsăritul de pe munte, alb şi liniştit, aici nu pot sta nici afară, nici înăuntru. Am ieşit la un moment dat, voiam să dorm în iarbă. Era un pic mai bine, dar tot bătea vântul fierbinte”, a scris Colibăşanu pe Facebook.

Colibăşanu a precizat că a mers jumătate de zi, ud, pentru a rezista pe stradă.

”Am făcut duş cu apă rece din munte, venea fierbinte şi se făcea bocnă instant. Am mers jumătate de zi ud, singura variantă să rezist pe picioare. O altfel de aclimatizare”, a mai scris Colibăşanu.

Alpinistul român Horia Colibăşanu a reuşit să urce pe Nanga Parbat (8.125 metri) pe 4 iulie 2025, la ora 7.00, atingând astfel al unsprezecelea vârf de peste 8.000 de metri. Ascensiunea marchează o nouă etapă importantă a obiectivului alpinistului de a urca cei 14 optmiari ai planetei.

Expediţia în Himalaya a debutat pe 6 iunie 2025 şi s-a desfăşurat în stilul caracteristic al alpinistului român, fără oxigen suplimentar şi fără sprijinul şerpaşilor.

Pentru Horia Colibăşanu, aceasta este a 26-a expediţie internaţională. Este în continuare singurul român care a ajuns pe patru dintre cei mai periculoşi cinci munţi din lume – K2, Annapurna, Dhaulagiri şi Kangchenjunga – fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor.

Situat în Pakistan, Nanga Parbat (8.125 m) este al nouălea cel mai înalt munte din lume şi cel mai vestic vârf al lanţului Himalaya. Supranumit „Regele munţilor” sau „Muntele Golaş”, este renumit pentru Rupal Face, una dintre cele mai abrupte feţe montane de pe planetă, cu o diferenţă de nivel de aproape 4.600 de metri. Prima ascensiune reuşită a fost realizată în 1953 de alpinistul austriac Hermann Buhl.

Nanga Parbat a fost una dintre marile provocări ale lui Horia Colibăşanu în drumul său spre obiectivul de a urca toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. Până în prezent, a reuşit ascensiuni pe zece optmiari, acesta fiind al unsprezecelea.

Horia Colibăşanu a fost distins cu Medalia de Aur pentru Merit Sportiv din partea guvernului Navarrei şi cu „Spirit of Mountaineering” (Piolets d’Or, 2009) din partea British Alpine Club, cel mai vechi club montan din lume. În 2017, a primit cea mai înaltă distincţie acordată de preşedintele României: Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler. Este cetăţean de onoare al oraşelor Timişoara şi Slatina.