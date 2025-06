Alpinistul Horia Colibăşanu a ajuns la Pakistan unde va urca pe vârful Nanga Parbat

Alpinistul Horia Colibăşanu a ajuns în Pakistan, unde va urca pe vârful Nanga Parbat. El a fost primit de ambasadorul României în Pakistan, Dan Stoenescu. Colibăşanu pierduse cursa Tarom Timişoara – Bucureşti, în drumul spre Pakistan, dar a reuşit să ajungă în Capitală cu o maşină, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Am avut o întâlnire cu Excelenţa Sa, domnul Dan Stoenescu, ambasadorul României în Pakistan. O plăcere şi o onoare. O întâlnire deosebită cu unul dintre oamenii aflaţi dincolo de luminile scenei politice, dar care este foarte pasionat şi activ în reprezentarea intereselor românilor din afara ţării. Unul dintre cei care muncesc din greu, mai ales în situaţii de criză, pentru ca noi – turişti, muncitori, trekkeri sau alpinişti – să ajungem cu bine acasă. Împreună cu echipa Ambasadei României la Islamabad, m-a făcut să mă simt binevenit. O mică „Românie” care mi-a stăvilit puţin dorul de casă, dor care începe încet, dar sigur, să-şi facă simţită prezenţa, de la ultimele cuvinte în română auzite pe aeroport”, a scris Colibăşanu pe Facebook.

Totuşi, Colibăşanu a dezvăluit că întâmpină o problemă, el neavând haine potrivite pentru etapa următoare a expediţiei.

”Mâine dimineaţă plecăm spre Chillas. Am o mică problemă tehnică: nu am pantaloni lungi la mine. Şi pe-acolo nu-i bine să ieşi în pantaloni scurţi, sunt mai stricţi. Cei lungi pe care îi am sunt toţi groşi, pentru frig/expediţie. Şi am mai avut un stres…

Am găsit geanta în aeroport cu fermoarul desfăcut cam două palme. Ştiam că nu se fură, părea că e totul în regulă, dar Jorge mi-a zis că anul trecut vameşii i-au luat toţi cârnaţii chorizo şi tot ce mai avea de porc pentru expediţie. Şi am zis că am păţit-o şi eu. Dar salamul şi cârnaţii sunt ok. Safe. Totul e bine”, a mai transmis Colibăşanu.

Alpinistul Horia Colibăşanu a pornit în urmă cu două zile în expediţia spre cucerirea vârfului Nanga Parbat cu o aventură în Aeroportul Timişoara, unde a ratat plecarea cu avionul spre Bucureşti, după ce compania Tarom a omis să anunţe o parte dintre pasageri că a fost schimbată ora decolării. Bagajele alpinistului au stârnit suspiciunea poliţiştilor de frontieră din aeroport, care au alertat securitatea. În final, Colibăşanu a plecat cu o maşină spre Bucureşti, în speranţa că va prinde zborul spre Istanbul.

Nanga Parbat, supranumit ”Regele munţilor” sau ”Muntele Golaş”, este cel mai vestic vârf al lanţului Himalaya. Are una dintre cele mai abrupte feţe montane din lume, Rupal Face, care se ridică la aproape 4.600 de metri deasupra văii de jos. Prima ascensiune reuşită a fost realizată de alpinistul austriac Hermann Buhl, în 1953.

Expediţia lui Horia Colibăşanu continuă seria ascensiunilor de mare altitudine fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor.

Alpinistul român revine în Pakistan pentru a încerca ascensiunea celui de-al treilea optmiar din regiune, după ce a cucerit K2 (8.611 m.) în 2004 şi Broad Peak (8.051 m.) în 2023 – ambele situate în lanţul Karakorum.

Horia Colibăşanu are la activ 25 de expediţii internaţionale. Este în continuare singurul român care a ajuns pe patru dintre cei mai periculoşi cinci munţi din lume – K2, Annapurna, Dhaulagiri şi Kangchenjunga – fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor.