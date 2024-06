Alegerile pentru Parlamentul European: Dreapta, socialiștii si liberalii rămân majoritari

Grupurile Partidului Popular European (dreapta), Socialiștilor și Democraților (S&D) și Renew Europe (centriști și liberali) vor păstra împreună majoritatea în Parlamentul European, în pofida unei creșteri a forțelor de extremă dreapta, potrivit proiecțiilor publicate duminică de această instituție, transmite agenția AFP.

Cu 181 de locuri prognozate pentru PPE, 135 pentru S&D și 82 pentru Renew Europe, aceste partide formează în prezent „marea coaliție” în cadrul căreia se forjează compromisurile în hemiciclul european. Potrivit acestor calcule, ele ar avea 398 de locuri dintr-un total de 720.

Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (CRE), din care face parte și Fratelli d’Italia, partidul premierului italian Giorgia Meloni, ar urma să obțină 71 de locuri. Grupul Identitate și Democrație (ID), care include Rassemblement National, care a câștigat în Franța, ar putea obține 62 de locuri.

NEW – #EUElection2024 first seat projection for new EP

Estimated composition of the new European Parliament based on estimates in 11 countries (🇦🇹, 🇧🇬, 🇭🇷, 🇨🇾, 🇩🇰, 🇫🇷, 🇩🇪, 🇬🇷, 🇲🇹, 🇳🇱, 🇪🇸) and pre-electoral data for the remaining 16 countries.

Details: https://t.co/kRi1wgPKKT pic.twitter.com/tm7UcUo23E

— EP PressService (@EuroParlPress) June 9, 2024