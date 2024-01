Alegeri prezidențiale în SUA: Trump este „favoritul clar” al republicanilor, afirmă Biden

Victoria zdrobitoare a lui Donald Trump în Iowa face din acesta „favoritul clar” al republicanilor la alegerile prezidențiale, a declarat luni Joe Biden, el însuși candidat la realegere. „El este favoritul clar al celeilalte tabere în acest moment”, a scris el pe rețeaua de socializare X, într-un mesaj în care face apel la donații, potrivit Le Figaro.

Fostul președinte Donald Trump a câștigat luni seară primele alegeri primare republicane în Iowa, consolidându-și statutul de favorit al dreptei pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. Magnatul în vârstă de 77 de ani, care este vizat de patru inculpări penale, i-a lăsat mult în urmă pe principalii săi rivali Nikki Haley și Ron DeSantis, chiar dacă rezultatele sunt încă provizorii și estimările continuă să se modifice.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.

But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.

So if you’re with us, chip…

— Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024