Alegeri în Moldova: Autorităţile iau în calcul scenarii care includ întreruperea curentului,…

Republica Moldova steag stema
Foto: Guvern

Alegeri în Moldova: Autorităţile iau în calcul scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe

27 Sep

Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de dunminică, scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice,violenţe stradale şi acte de vandalism. Nu admitem ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină „lovitură de stat electorală”. ”Scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o „lovitură de stat electorală”, transmite Executivul de la Chişinău, transmite News.ro.

În ceea ce priveşte întreruperile alimentării cu curent electric, autorităţile deja au făcut pregătirile pentru a putea fi continuat procesul de votare. În ziua votului astfel de incidente sunt anunţate de Comisia Electorală în conferinţe, iar furnizorii de electricitate adoptă măsuri suplimentare şi dispun de echipe dedicate disponibile pentru intervenţii.

În cazul alarmelor false cu bombă, ”tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituţiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfăşoare normal”. Aceste alerte sunt comunicate de poliţie.

Şi varianta atacurilor cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăţilor, semnăturii digitale şi comunicaţiiloreste luată în calcul, în condiţiile în care, în 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice; autorităţile acţionând permanent pentru a le combate. CEC, la rândul său garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise şi validat de Curtea Constituţională.

Chişiăul acţionează şi pentru prevenbirea scurgerilor de date şi al tentativelor  de manipulare informaţională, afirmând că ”serviciile ruseşti încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental”; sens în care autorităţile monitorizează permanent şi comunică transparent pentru a evita panica.

Referitor la eventuale violenţe stradale organizate de persoane instruite în Serbia de GRU, autorităţile din Republica Moldova afirmă că este un risc în scădere, pentru că SIS, IGP şi PCCOCS au reţinut peste 70 de persoane cu vârste între 19 şi 40 de ani, instruite să folosească arme de foc şi să rupă cordoane de poliţie; iar în urma percheziţiilor au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj şi zeci de mii de euro. MAI a mobilizat instituţiile din subordine pentru buna desfăşurare a scrutinului, precizează autorităţile.

În ceea ce priveşte acţiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană, în condiţiile în care ”Rusia încearcă să recruteze resurse ale aşa-numitului MGB”, forţele de ordine sunt mobilizate, au fost făcute ajustări de ultim moment la adresele secţiilor de votare iar observatorii şi alegătorii sunt rugaţi să raporteze imediat orice încercare de încălcare a legii.

”Vorbind de gradul de pregătire al statului, scopul unic al tuturor instituţiilor este de NU admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o „lovitură de stat electorală””, subliniază reprezentanţii Executivului de la Chişinău.

