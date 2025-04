Alarmă pentru Alcaraz: O accidentare îl scoate din circuit în plin sezon de zgură – Nu va juca la Madrid

Carlos Alcaraz, multiplu campion de Grand Slam, a fost nevoit să se retragă de la Mastersul de la Madrid, fostul lider ATP acuzând o accidentare.

Jucătorul de tenis iberic a suferit o accidentare la piciorul drept în timpul finalei de la Barcelona (turneu de categorie ATP 500), meci pierdut de Carlos împotriva lui Holger Rune.

„După câteva alergări, am simţit ceva la aductorul drept, s-au declanşat semnalele de alarmă şi a fost dificil să-mi menţin concentrarea pe joc”, a explicat Alcaraz la acel moment al finalei cu Rune.

În urma unui RMN efectuat, medicii au ajuns la concluzia că Alcaraz nu trebuie să participe la competiția de la Caja Magica, turneu unde era cap de serie numărul doi.

Următorul obiectiv important al lui Alcaraz este turneul de Grand Slam de la Roland Garros (25 mai – 8 iunie). Spaniolul ar putea totuși participa, în funcție de cum evoluează recuperarea, la Mastersul de la Roma, de la Foro Italico (7-18 mai).

Carlos Alcaraz has withdrawn from Madrid due to an adductor injury he suffered in Barcelona and a separate injury in his left foot.

52 – Following Carlos Alcaraz’s withdrawal in Madrid, Jannik Sinner will become the fifth player since the ATP Rankings were published in 1973 with an opening run as ATP #1 of at least 52 weeks. Holding.@atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/fmxBsei3T2

— OptaAce (@OptaAce) April 24, 2025