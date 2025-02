Africa de Sud vrea să revină în calendarul Formulei 1

În condiţiile în care Africa este singurul continent care nu găzduieşte un Mare Premiu de Formula 1, Africa de Sud îşi propune să readucă un Mare Premiu care a existat între anii 1970 şi 1990, relatează AFP.

Două proiecte sunt în desfăşurare: un circuit urban în Cape Town şi circuitul istoric Kyalami de la periferia Johannesburgului. O comisie înfiinţată de ministrul Sporturilor, Gayton McKenzie, urmează să ia o decizie „în al treilea trimestru al acestui an”, a declarat pentru AFP Mlimandlela Ndamase, care este membru al comisiei.

„Nu există nicio îndoială că vom găzdui Marele Premiu în 2027”, a declarat ministrul la începutul acestei luni. „Fie că va fi Cape Town sau Joburg, nu contează”, conform News.ro.

Continentul poate conta pe un susţinător puternic în persoana septuplului campion mondial Lewis Hamilton. „Nu putem adăuga curse peste tot şi să continuăm să ignorăm Africa”, a declarat el în august.

Există un impuls: F1, al cărei sezon 2025 începe pe 16 martie în Australia, „nu vrea să fie un campionat mondial care ignoră un întreg continent”, potrivit lui Samuel Tickell, cercetător la Universitatea Münster din Germania.

Calendarul, care în acest sezon include 24 de GP-uri, cu şapte mai multe decât în 2009, a cunoscut o extindere continuă.

Simon Chadwick, profesor de economie sportivă şi geopolitică la Skema Business School din Paris, consideră că taxele percepute de Liberty Media, proprietarul F1, şi costurile de organizare nu ar fi un obstacol pentru Africa.

„Chiar dacă cursele nu sunt viabile din punct de vedere comercial, pentru anumite ţări şi susţinătorii lor, aceasta nu este o problemă”, spune autorul cărţii «The Future of Motorsport: Business, Politics and Society». El subliniază că „China a construit infrastructuri sportive pentru ţările africane în schimbul accesului la resursele lor”.

Circuitul Kyalami, deţinut de şeful diviziei locale Porsche, Toby Venter, este certificat de gradul 2, nivelul imediat inferior celui necesar pentru F1. Prin urmare, pista va necesita lucrări, chiar dacă a fost recent renovată, după cum arată steagul sud-african pictat în jurul mai multor viraje. F1 nu a văzut niciodată aceste şase culori: ultimul Mare Premiu a avut loc acolo în 1993, înainte de alegerea lui Nelson Mandela.

„Revenirea în Africa de Sud ar fi foarte importantă pentru F1, care nu a mai concurat acolo de la sfârşitul apartheidului”, spune Samuel Tickell. Sportul a cunoscut, de asemenea, unele momente istorice acolo”, îşi aminteşte el, ”cum ar fi ameninţarea unei greve a piloţilor în 1982.

Conduşi de Niki Lauda, aceştia nu protestau împotriva organizării unui GP în Africa de Sud, ci împotriva unei „superlicenţe” care le limita libertatea contractuală.

Opus lui Kyalami, circuitul urban din Cape Town, care a găzduit deja o cursă de Formula E în 2023, se mândreşte cu un cadru maiestuos şi a fost numit Oraşul Anului de revista Time Out.

„Dacă va avea loc o cursă de Formula 1 pe străzile de aici, va depăşi Monaco”, a declarat pentru AFP şeful proiectului, Igshaan Amlay.

Traseul propus trece prin cartierul Green Point, în jurul stadionului construit pentru Cupa Mondială FIFA 2010 şi în umbra Lion’s Head, vârful emblematic al oraşului care se înalţă către ocean.

Cu toate acestea, concurenţa ar putea fi mai puţin între cele două oraşe rivale decât cu Rwanda, care este deja un sponsor sportiv al cluburilor de fotbal Arsenal şi PSG şi un partener al NBA.

„Rwanda este în pole position”, spune Simon Chadwick. Preşedintele Paul Kagame a fost prezent la GP-ul din Singapore în septembrie „pentru a discuta cu Federaţia Internaţională, precum şi cu proprietarii” F1, notează el.

Marocul – unde va avea loc o parte din Cupa Mondială FIFA 2030, notează expertul – este, de asemenea, citat ca potenţial candidat. Nimic nu împiedică organizarea a două GP-uri pe continent”, notează ministrul Gayton McKenzie, care repetă: ”De ce, când este vorba de Africa, să fie o singură ţară?

Faţă de Kigali şi Maroc, care a găzduit un GP la Casablanca în 1958, Africa de Sud are de partea sa singurul campion mondial al continentului, Jody Scheckter, care a câştigat cu Ferrari în 1979. Situaţia din RD Congo ar putea fi, de asemenea, în detrimentul Rwandei, care a fost condamnată de Consiliul de Securitate al ONU.

With the 18 March deadline fast approaching for bids to bring Formula 1 back to South Africa, discussions around the event’s massive costs are gaining traction:https://t.co/lvdTpCwg1H

— Cape {town} Etc (@CapeTownEtc) February 25, 2025