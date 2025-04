Afacerile din turism din Poiana Brașov atrag atenția: Urșii sunt o problemă. Oamenii se tem și să trimită copiii în tabere / „Autoritățile trebuie să facă ceva, pentru că altfel rămânem fără turism montan”

Urșii au devenit o „problemă de imagine” pentru turismul din stațiunile montane și pun în pericol sezonul de vară din acestea, făcându-i pe turiști să își reconsidere nu doar planurile de vacanță în familie, ci și a-și trimite copiii în tabere în această zonă, consideră președintele Organizației Patronale de Turism Poiana Brașov, Roxana Cojocea, informează Agerpres.

Aceasta a declarat că are semnale că oamenii se tem și solicită autorităților să ia măsuri urgente, deoarece problema s-a transformat într-o adevărată criză.

”A venit primăvara și apar brândușele și urșii. Din păcate, e o problemă generală la nivelul stațiunilor montane – nu mai vorbim de satele care se află în această zonă. Eu de mai bine de un an trag semnale de alarmă. În ultima vreme, s-a agravat această problemă, iar apariția urșilor este din ce în ce mai frecventă, iar ei sunt în număr din ce în ce mai mare și trebuie rezolvată pentru a se evita tragediile. Dacă ar fi existat o strategie corectă de gestionare a situației, nu am fi ajuns într-un moment de criză. Noi suntem, acum, în criză. Eu am făcut adrese la autoritățile statului, până la prim-ministru. Urșii sunt familiarizați cu omul, vânători nu sunt să le imprime frică, nu mai sunt câini să îi alunge – pentru că aceștia sunt adunați repede, urșii nu. Eu nu pot să le dau soluții, dar datoria mea este să trag un semnal de alarmă, din nou, să înțeleagă că am ajuns în al doisprezecelea ceas”, a afirmat Roxana Cojocea.

Ea a spus că, în ultima vreme, a primit mesaje în care părinții întreabă dacă e sigur să-și trimită copiii în tabără în zona Brașovului.

”Eu nu pot să-i spun unei mame, cu unu-doi copii lângă ea: ‘ia spray-ul, dă cu spray-ul, stai nemișcată dacă vezi ursul’. Dacă un om cu experiență, cum este șeful Salvamont Predeal (bărbatul atacat de urs, recent, pe o stradă din Predeal – n.r.) nu a reușit să gestioneze situația … Nu este normal – și am auzit unii turiști spunând că nu se întorc pe jos de la restaurant la locul de cazare de teama urșilor – să le fie frică”, a afirmat șefa patronatului hotelierilor din Poiană.

Ea a adăugat că, din fericire, în această stațiune nu au avut loc, deocamdată, atacuri la adresa omului, însă au existat cazuri de accidentări deoarece turistul s-a speriat și a fugit și, totodată, de pagube materiale făcute mașinilor.

”Eu nu pot să le dau soluții. Dar autoritățile trebuie să facă ceva, pentru că altfel rămânem fără turism montan”, a subliniat președintele Organizației Patronale de Turism Poiana Brașov.

Potrivit acesteia, nu doar urșii reprezintă o problemă pentru turismul din Poiană și, în general, cel din zona Brașovului, ci și lipsa unui incoming consistent și, pe perioada verii, concurența cu stațiunile de pe Litoral, care au o capacitate de cazare superioară celei din stațiunile brașovene.

”Numărul turiștilor străini se menține, din păcate, destul de scăzut deși a crescut cu 4-5%, noi estimăm că am ajuns la 14%-15%, dar sunt statistici neoficiale, deoarece se știe clar că mulți dintre turiști preferă să închirieze apartamente de pe platformele consacrate. (…) În ultimul timp a crescut foarte mult numărul apartamentelor Airbnb, însă, din păcate, încă multe dintre ele sunt nedeclarate. (…) Litoralul are multe stațiuni, cu o capacitate de cazare însemnată și, de câțiva ani de zile, au început și investiții în stațiunile tradiționale, după ce ani de zile investitorii s-au concentrat pe Mamaia. (…) Noi nu avem unde să ne extindem. E adevărat, urmează să se deschidă și la Brașov hoteluri din marile lanțuri, care se adresează unui anumit tip de clientelă, și atunci se mai revigora și turismul brașovean”, a explicat Roxana Cojocea.

Pe de altă parte, ea a punctat că, în ce privește sezonul de schi în Poiană – considerat anul acesta unul record pe baza numărului de treceri prin turnicheții instalațiilor pe cablu – trebuie făcută distincția între turiștii care au apelat la serviciile hotelierilor și localnici, care s-au bucurat de reducerile oferite prin programul dedicat lor, aflat în al doilea an, menționând că aglomerația de pe pârtii s-a datorat mai multor factori.

”Ca și treceri prin turnicheți a fost unul foarte bun. Dar haideți să le separăm, o dată vorbim de sezonul de iarnă, iar apoi, de sezonul de sporturi de iarnă, pentru că nu avem numai turiști care vin să schieze, nu toți știu. (…) E adevărat, nu-mi amintesc să mai fi avut un sezon atât de aglomerat. Am avut foarte mulți vizitatori care au venit din Brașov și au optat pentru săniuș (…) Peste tot pe unde s-a prins un petec de zăpadă, oamenii au venit cu sania. Pe pârtiile de schi a fost foarte aglomerat, dar trebuie să luăm în considerare că avem acea ‘miercuri a brașovenilor’, care a devenit un fel de sâmbătă într-o perioadă de plin sezon. (…) Și pentru că februarie a fost lună de vacanță, (…) mai există și taberele, care cazează copii în jurul Brașovului, însă optează pentru pârtiile din Poiană. Și chiar și cele de pe Valea Prahovei – de exemplu, în Sinaia, cel mai competitiv domeniu schiabil de pe Valea Prahovei, este, uneori, inaccesibil din cauza vântului și, atunci, oamenii migrează tot în Poiană. Tot ce înseamnă Valea Prahovei, zona Bran-Moieciu, se refugiază tot în Poiană. Și, atunci, s-a stat foarte mult în trafic și deși parcarea din Poiana Mică are peste 400 de locuri de parcare, era insuficienă, iar coada în trafic era de sute de metri, de la Belvedere”, a mai punctat președinta Patronatului de Turism Poiana Brașov.