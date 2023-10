Afacerea începută într-un beci de trei ingineri români: Cum a ajuns o companie românească să proiecteze și să producă mașini și echipamente pentru clienți mari din industria alimentară

Inginerii Călin Morar, Răzvan Andruș și Arnold Fodor sunt asociați în firma AUTOMATES, cu sediul în Cluj Napoca, înființată în 2015, pentru a proiecta și produce mașini și echipamente pentru firme din sectorul alimentar, arată un material al lantulalimentar.ro.

”Am încropit biroul din mobiler vechi și am folosit la început niște scule pe care le aveam în garaj. Primul nostru punct de lucru a fost un beci. Doi ani nu ne-am luat salariu, tot ce am câștigat am reinvestit”, își amintește Călin Morar.

Ca să producă matrițele necesare procesatorilor pe linia de ambalare a alimentelor, cei trei antreprenori clujeni au fost nevoiți să cumpere o mașină fabricată în Taiwan, pe care o utilizează și acum alături de alte două mașini cumpărate ulterior.

Matrițele fabricate în atelierul din Zalău sunt vândute unor mari jucători din industria alimentară: Smithfield Foods, Napolact, Five Continents, Lactofood, etc. Cu ajutorul acestor matrițe, carnea sau brânza din caserole este vidată, primește o infuzie de gaz (oxigen, dioxid de carbon, azot, etc.), apoi, tot cu ajutorul matriței, este aplicată folia care acoperă produsul alimentar, operațiuni cerute de normele sanitare veterinare actuale. În cele din urmă, folia este decupată pe margini, iar caserola este transportată mai departe, pentru etichetare.

”Suntem flexibili în relația cu clienții, redimensionăm imediat matrițele de care au nevoie. Acest lucru reprezintă un avantaj pentru noi, în piață”

Produsele alimentare pe care le găsim la raft în magazinele de toate categoriile trec prin această fază în care sunt utilizate matrițele, unul dintre puținii fabricanți români fiind compania AUTOMATES.