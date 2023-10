Adunarea Generală a ONU a adoptat prin vot o rezoluție care solicită un armistițiu umanitar imediat în Gaza dar care prevede și eliberarea tuturor civililor luați prizonieri de teroriștii Hamas / România, printre țările care s-au abținut la vot

Rezoluția – prezentată de Iordania în numele grupului arab, în cadrul Adunării Generale a ONU – condamnă toate actele de violență împotriva civililor palestinieni și israelieni, inclusiv toate „atacurile teroriste și nediscriminatorii”, relatează BBC. În consecință a fost adoptat – cu o majoritate de voturi – o rezoluție care solicită un armistițiu umanitar imediat în Gaza.

Rezoluția prevede ajutor neîngrădit și protecția civililor, dar nu numai, ci și „eliberarea imediată și necondiționată” a tuturor civililor ținuți prizonieri de Hamas. De asemenea, documentul solicită siguranța, bunăstarea și tratamentul uman al acestora, în conformitate cu dreptul internațional.

S-au înregistrat 120 de voturi pentru adoptarea rezoluției, 14 împotrivă și 45 de abțineri. Conform The Times of Israel, 120 de țări au votat în favoarea rezoluției introdusă de Iordania, în timp ce doar 14 au votat împotrivă, printre care Statele Unite, Austria, Croația, Cehia, Fiji, Guatemala, Ungaria, Israel, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Papua New Gineau, Paraguay și Tonga.

Patruzeci și cinci de țări s-au abținut, printre care și România, Australia, Canada, Finlanda, Germania, Grecia, India, Irak, Italia, Japonia, Olanda, Polonia, Coreea de Sud, Suedia, Tunisia, Ucraina și Regatul Unit.

Rezoluțiile Adunării Generale nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar au o greutate morală datorită universalității membrilor săi.

De asemenea, SUA s-au declarat favorabile vineri unei „pauze umanitare” pentru a lăsa să intre ajutoare în Fâşia Gaza, într-un moment în care armata israeliană a anunţat „extinderea” operaţiunilor sale terestre în teritoriul controlat de Hamas, potrivit AFP.

„Putem susţine pauze umanitare cu scopul de a lăsa să intre ajutoare şi să permită unor oameni să iasă şi aceasta cuprinde de asemenea intrarea combustibilului şi restabilirea electricităţii”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitatea Naţională al Casei Albe, John Kirby.