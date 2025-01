“Acum ne ocupăm de reîntregirea familiei”, spune mătușa ostaticei de origine română eliberată din mâinile teroriștilor Hamas

Printre primii ostatici israelieni eliberați de Hamas în urma intrării în vigoare a acordului de încetare a focului se numără și Doron Steinbrecher, care deține și cetățenia României. Mătușa ei, Merav Meller, a acordat un interviu în exclusivitate la RFI România, despre reuniunea dintre Doron și mama ei Simona Steinbrecher.

Doron, în vârstă de 31 de ani, de profesie asistent medical veterinar, a fost reunită cu mama ei în cursul zilei de duminică 19 ianuarie 2025, după aproape 500 de zile în captivitate. Merav Meller povestește cum a avut loc reuniunea.

“Mamele au fost luate de armată la granița cu Gaza, fetele au fost predate de Hamas Crucii Roșii, care le-a dus până la un punct unde le-a întâlnit armata israeliană și de acolo armata le-a adus la o bază militară care a fost pregătiră special pentru întâlnirea cu mamele. Bineînțeles că întâlnirea a fost foarte emoționantă. Am înțeles că primul lucru pe care l-au zis fetele la întâlnirea cu militarii a fost: “Mulțumesc”. Doron și Simona s-au pupat, s-au îmbrățișat, ambele au plâns, sunt foarte multe emoții care ies las suprafață în clipa aceea. Mai mult de atât cam nimic. Noi la ora actuală nu întrebăm nimic, iar ea nu povestește nimic. De ieri până azi toată lumea îi spune că o iubește și că le-a fost dore de ea, iar Doron răspunde cu vă iubesc și vă îmbrățișez.” spune Merav Meller.

“Doron nu mai este cu armata israeliană. Fetele eliberate, după ce au fost reunite cu mamele lor, au fost făcute primele verificări, apoi au fost duse la spitale unde fiecare fată este împreună cu mama ei, unde vor începe încet-încet investigații medicale și psihologice, bineînțeles și tratamente adecvate. Doron are o problemă cu glanda tiroidă, iar după aproape 500 de zile fără tratament este foarte dezechilibrată și are din nou acum nevoie de tratament care să o pună din nou pe picioare. În afară de aceasta i se vor face și alte investigații medicale în care să se verifice dacă mai are și alte afecțiuni și bineînțeles tratate, ca și asistență psihologică, atât pentru ea cât și pentru Simona și pentru întreaga familie.” adaugă Merav Meller.

O nouă realitate

Doron a fost răpită de teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023 din kibbutzul Kfar Aza. Simona Steinbrecher a povest la RFI România pe 15 februarie 2024 circumstanțele răpirii ei.

„Pe de-o parte este un moment de mare bucurie, pe de altă parte de abia acum vor începe să realizeze toți și să confrunte cu ceea ce li s-a întâmplat. Doron a fost răpită, dar Simona a fost evacuată din casă, fiica ea cea mare cu doi copii au fost evacuați din casă. Toată lumea s-a luptat pentru întoarcerea lui Doron, acum încet-încet iese totul la suprafață”, spune Merav Meller, mătușa lui Doron Steinbrecher.

“Doron mi-a dat telefon de dimineață și mi-a spus că îi e frică și atunci am sfătuit-o să se ducă în camera de siguranță. Ea s-a dus acolo și după ora 10 dimineață mi-a dat un telefon și mi-a spus că-i e frică, fiindcă îi aude cum intră în casă și deodată nu am mai auzit nimic. La ultimul telefon ea a plâns și mi-a spus: mi-e frică pentru că vin să mă ia, m-au luat. Atunci am știut că au luat-o din cameră. După aceea nimeni nu ne-a spus că a văzut-o, nimeni nu a știut ce era cu ea. După 50 de zile, Hamas a eliberat o parte dintre ostaticii din Kfar Aza, dar niciunul dintre cei eliberați nu o văzuseră pe Doron. Cu o lună în urmă Hamas a difuzat un film care o arată pe Doron și încă două fete, iar eu cred că toate trei sunt împreună. În acest film se poate vedea că a slăbit, e albă la față, nu-i dau tratament (are probleme hormonale, îi dau un sfert de pitta pe zi și apă nu se poate bea fiindcă e murdară. De o lună de zile nu mai știu nimic de Doron.”, spunea Simona Steinbrecher pe 15 februarie 2024.

Steinbrecher, care a fost evacuată din casă după 7 octombrie 2023 © Merav Meller

Familia Steinbrecher este originară din Făgăraș, iar Simona a plecat din România la vârsta de patru ani. Cu toții sunt cetățeni români și în tot timpul scurs de la 7 octombrie 2023, când teroriștii Hamas au ucis 1.200 de persoane și au răpit alte 251, statul român a făcut demersuri pentru eliberarea cetățenilor săi răpiți. Dar acum, după ce bucuria va trece, o altă realitate îi va lua locul, după cum spune Merav Meller.

