Adulții și adolescenții îngrijorați de timpul petrecut pe ecran renunță la smart-phone pentru modelele mai slab performante – „dumbphone” (BBC)

Îngropată în setările multor smartphone-uri este opțiunea de a căuta cât de mult vă uitați, în medie, la telefon pe zi. Pentru cine o verifică, poate duce la o concluzie neplăcută: că ceea ce trebuia să fie o piesă utilă de tehnologie a devenit o obsesie, arată un material BBC.

Unii dintre tineri și adulți par să conștientizeze și să caute soluții. „Rețelele de socializare sunt construite în jurul FOMO (fear of missing out – frica de a rata ceva), așa că am simțit că nu pot scăpa de asta”, a declarat Luke Martin, în vârstă de 16 ani, din Canada, pentru BBC. Luke nu este singur.

Potrivit unui studiu al Universității Harvard, utilizarea site-urilor de rețele sociale luminează aceeași parte a creierului care este, de asemenea, declanșată atunci când se consumă o substanță care dă dependență. Acest lucru a stârnit îngrijorări cu privire la obiceiurile de telefonie în rândul tinerilor. În Marea Britanie, cercetarea Ofcom estimează că aproximativ un sfert dintre copiii cu vârsta cuprinsă între cinci și șapte ani au acum propriul smartphone.

În unele studii au fost demonstrate legături între utilizarea rețelelor sociale și un efect negativ asupra sănătății mintale – în special la copii.

Unii activiști doresc să fie introduse limite de vârstă pentru utilizarea smartphone-urilor. Alții, precum Luke, aleg să-și schimbe smartphone-urile cu dispozitive mult mai simple, așa-numitele „dumbphones”.

Noul său telefon are doar texte, apeluri, hărți și alte câteva instrumente limitate.

„Cred că gradul de utilizare în rândul prietenilor mei este de patru până la cinci ore și atât de mult era a mea înainte să îmi iau acest telefon”, a spus el.

„Acum al meu durează 20 de minute pe zi, ceea ce este foarte bun pentru că îl folosesc doar pentru ceea ce am nevoie.” Părinții apelează la telefoanele de model vechi, nu numai pentru copiii lor, ci pentru a se ajuta să fie mai prezenți pentru familiile lor.

Sursa: BBC