G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Adolescent din Florida, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare…

Logo OpenAI
Sursa foto: Dreamstime

Adolescent din Florida, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare prietenul

Articole9 Oct 0 comentarii

Un elev de 13 ani dintr-o școală din Florida a fost arestat după ce a folosit ChatGPT pe un laptop al școlii pentru a întreba: „Cum să-mi omor prietenul în timpul orei”, scrie Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială Gaggle a trimis o alertă imediată ofițerului de poliție însărcinat cu protejarea campusului.

Potrivit filialei locale NBC a WFLA, ofițerul a reușit să-l rețină pe elevul de la Southwestern Middle School din DeLand, la o oră nord de Orlando.

Glumă sau amenințare reală?

Adolescentul a susținut că „doar glumea” cu prietenul său, dar autoritățile nu au tratat cazul cu ușurință, având în vedere lunga istorie a împușcăturilor în școli din Statele Unite, în special masacrul de la Marjory Stoneman Douglas High School din Parkland, Florida, în care au murit 17 persoane.

Elevul a fost arestat și pus sub acuzare

Poliția din comitatul Volusia l-a arestat pe adolescent și l-a dus la închisoarea locală. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare îl arată pe adolescent coborând din mașina poliției în cătușe.

Avertismente pentru părinți

Autoritățile au avertizat părinții să supravegheze ce comandă copiii lor de la ChatGPT, subliniind că „o glumă poate duce la o situație de urgență în școală”. Poliția locală a declarat: „Părinți, discutați cu copiii voștri pentru a evita repetarea acestei greșeli”.

Controversa privind sistemul de supraveghere Gaggle

În ciuda eficacității sale în detectarea timpurie a comportamentelor îngrijorătoare, sistemul Gaggle a fost criticat pentru numărul de alerte false și pentru că a creat un mediu de supraveghere în școli, ridicând întrebări cu privire la echilibrul dintre siguranța elevilor și confidențialitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cum a oferit ChatGPT instrucțiuni pentru crimă, automutilare și venerarea diavolului (The Atlantic)

Articole25 Iul 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.