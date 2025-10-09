Adolescent din Florida, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare prietenul

Un elev de 13 ani dintr-o școală din Florida a fost arestat după ce a folosit ChatGPT pe un laptop al școlii pentru a întreba: „Cum să-mi omor prietenul în timpul orei”, scrie Euronews.

Un sistem de supraveghere bazat pe inteligență artificială Gaggle a trimis o alertă imediată ofițerului de poliție însărcinat cu protejarea campusului.

Potrivit filialei locale NBC a WFLA, ofițerul a reușit să-l rețină pe elevul de la Southwestern Middle School din DeLand, la o oră nord de Orlando.

Glumă sau amenințare reală?

Adolescentul a susținut că „doar glumea” cu prietenul său, dar autoritățile nu au tratat cazul cu ușurință, având în vedere lunga istorie a împușcăturilor în școli din Statele Unite, în special masacrul de la Marjory Stoneman Douglas High School din Parkland, Florida, în care au murit 17 persoane.

Elevul a fost arestat și pus sub acuzare

Poliția din comitatul Volusia l-a arestat pe adolescent și l-a dus la închisoarea locală. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare îl arată pe adolescent coborând din mașina poliției în cătușe.

Avertismente pentru părinți

Autoritățile au avertizat părinții să supravegheze ce comandă copiii lor de la ChatGPT, subliniind că „o glumă poate duce la o situație de urgență în școală”. Poliția locală a declarat: „Părinți, discutați cu copiii voștri pentru a evita repetarea acestei greșeli”.

Controversa privind sistemul de supraveghere Gaggle

În ciuda eficacității sale în detectarea timpurie a comportamentelor îngrijorătoare, sistemul Gaggle a fost criticat pentru numărul de alerte false și pentru că a creat un mediu de supraveghere în școli, ridicând întrebări cu privire la echilibrul dintre siguranța elevilor și confidențialitate.