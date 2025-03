Administrația Trump ia în considerare redistribuirea a 35.000 de trupe din Germania în Europa de Est (surse)

Donald Trump ia în considerare retragerea unor trupe americane din Germania și redistribuirea lor în Europa de Est, scrie cotidianul britanic The Telegraph. Potrivit sursei citate, Trump analizează posibilitatea de a retrage aproximativ 35.000 de membri activi ai personalului din Germania, într-o mișcare care ar deteriora și mai mult relațiile dintre SUA și Europa.

Președintele american, care a avertizat în mod repetat că Europa trebuie să se angajeze mai mult în capacitățile sale defensive, devine din ce în ce mai frustrat de faptul că blocul european „presează spre război”, au declarat surse apropiate administrației.

Aproximativ 160.000 de militari activi sunt staționați în afara Statelor Unite, dintre care o mare parte în Germania.

„Trump este furios că ei [Europa] par să preseze pentru război”, a declarat o sursă apropiată Casei Albe.

Brian Hughes, un purtător de cuvânt al securității naționale a SUA, a declarat: „Deși niciun anunț specific nu este iminent, armata SUA ia întotdeauna în considerare redistribuirea trupelor în întreaga lume pentru a răspunde cât mai bine amenințărilor actuale la adresa intereselor noastre”.

Potrivit surselor citate, Trump ia în considerare repoziționarea unor trupe americane în Europa, astfel încât acestea să se concentreze asupra țărilor NATO care și-au majorat cheltuielile de apărare.

Aceasta face parte din planurile administrației de a redesena angajamentul NATO într-un mod care să favorizeze țările membre cu cheltuieli de apărare mai mari.

Trump a criticat în repetate rânduri țările NATO pentru că nu îndeplinesc obiectivul actual de cheltuieli de 2%, susținând că disparitatea pune o povară nedreaptă asupra Statelor Unite.

Joi, el a sugerat că SUA ar putea să nu apere aliații NATO care nu îndeplinesc obiectivele sale de cheltuieli, ca parte a unei reorganizări majore a alianței.

Vorbind cu reporterii în Biroul Oval, el a spus: „Când am venit la NATO, când am avut prima mea întâlnire, am observat că oamenii nu își plăteau deloc facturile și am spus că ar trebui să aștept până la a doua mea întâlnire”.

„Și am făcut-o. Și am adus vorba despre asta și am spus: „Dacă nu vă plătiți facturile, nu vom participa. Nu vă vom proteja”.

În timpul primului său mandat, Trump a ordonat retragerea a aproape 12.000 de soldați din Germania, unde SUA aveau mai multe facilități militare importante, inclusiv baza aeriană Ramstein, sediul Comandamentului european al SUA.

Dar mișcarea a fost oprită de Joe Biden pe fondul unor critici generalizate din partea Congresului.