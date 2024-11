Acuzat că e agent rus, Simion a intrat neinvitat în emisiunea Antenei 3, de la Palatul Parlamentului: Interdicția mea în Moldova și Ucraina are legătură cu activitățile mele unioniste / Mihai Gâdea: Sunteți sau nu agent rus? Nu vă mai comparați cu Trump că vă faceți de râs

Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, a anunțat pe Facebook că merge la Palatul Parlamentului să intre peste Mihai Gâdea în emisiunea de marți seara, acuzându-l pe jurnalistul de la Antena3 că ar fi mințit că l-a invitat și pe el în dezbaterile cu candidații la alegerile prezidențiale. Simion s-a declarat revoltat că televiziunea a redat pe tot parcursul zilei informațiile care-l prezintă ca fiind colaborator al securității ruse. Jurnaliștii de la Antena3 nu i-au împiedicat accesul liderului AUR în emisiune, dimpotrivă, l-au luat în primire cu întrebări legate de interdicția pe care acesta o are în Republica Moldova și Ucraina.

„M-au acuzat că sunt agent rus…mă lupt cu tot trustul vostru”, a comentat Simion înainte de a da buzna în emisiune.

Realizatorii emisiunii Antena3 transmiteau în direct dezbaterea cu susținătorii candidaților la președinția României, iar Simion a intrat fără să ceară permisiune. Nu i s-a blocat accesul, deși realizatorul emisiunii, Mihai Gâdea, părea că fusese informat de sosirea lui Simion.

Liderul AUR a spus după ce a intrat că a venit cu un drept la replică, pentru că nu fusese invitat la emisiunile anterioare și pentru că a fost acuzat că e agent rus.

Mihai Gâdea i-a reproșat lui Simion că e lipsit de politețe și i-a indicat că a fost invitat și că acesta a refuzat inclusiv prin intermediul TikTok.

„Sunteți sau nu agent rus?”, l-a întrebat Gâdea pe Simion. Jurnalistul i-a redat din nou afirmațiile președintelui Comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirteș, care marți a spus că există dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu ofițeri GRU şi că prin acțiunile sale a încercat să deturneze manifestaţii paşnice și marşuri electorale.

Simion s-a apărat subliniind că dacă SRI are probe „să le arate”. „Când avam 23 de ani, în 2015, am avut unele activități unioniste. Interdicția mea în Republica Moldova are legătură cu activitățile mele unioniste”, a spus Simion.

Gâdea a indicat și informația eurodeputatului Cristian Terheș (care a intrat inițial în Parlamentul European de pe listele AUR): „Și domnul Terheș spune că există înregistrări ale serviciilor ucrainiene, de la o serie de întâlniri pe care le-ați avut în zona Cernăuţi, cu persoane care aparţineau diverselor servicii de informaţii ruseşti”.

„Minte Terheș, dacă există imagini atunci să apară imaginile…La 23 de ani m-am văzut cu cineva… cu mine nu există imagini. Dumneavoastră sunteți agent american?”, i-a răspuns Simion lui Gâdea.

În replică, jurnalistul i-a cerut lui Simion să ceară scuze pentru că a intrat într-o emisiune în care nu era invitat și l-a întrebat din nou dacă s-a întâlnit cu ofițeri ruși la Cernăuți. Un alt jurnalist Antena 3 l-a întrebat pe Simion cum vrea să fie președintele României dacă are interdicție de a intra în Republica Moldova și în Ucraina.

Simion a spus că nu ar fi singurul cu interdicții, invocându-l pe Donald Trump.

„Nu vă mai comparați cu Trump că vă faceți de rușine”, a venit imediat replica lui Gâdea. Jurnalistul Antena3 i-a reproșat lui Simion că se află în fruntea unui partid extremist „plin de antisemiți, susținători ai legionarilor și criminalilor de război”.

„Dacă apar imagini cu dumneavoastră și ofițeri GRU vă retrageți din cursa pentru președinția României?” a mai întrebat Gâdea.

„Să scoată imagini dacă sunt imagini”, a răspuns Simion.

Liderul AUR a mai spus că informațiile aruncate în piața despre colaborarea sa cu ofițerii ruși vin de la un politician, nu de la instituția SRI.

„Ioan Chirteș este politician înainte să fie la Comisia respectivă. E o comisie de politicieni și acum suntem în campanie electorală. De ce n-au apărut mai repede informațiile acestea, de ce acum” a comentat Simion.

Dialogul cu jurnaliștii Antena3 a mai continuat minute bune, în aceeași manieră. Unul dintre jurnaliști i-a amintit lui Simion că a denigrat emisiunea Antena3 în mai multe rânduri pe rețele sociale. ”Scuipați emisiunea și apoi vreți să fiți invitat?”