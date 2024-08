Actrița Cate Blanchett va reveni pe scena unui teatru după șase ani, în ”Pescărușul” lui Cehov

Actrița Cate Blanchett va reveni pe scena unui teatru pentru prima dată în șase ani, cu un rol în piesa ”Pescărușul” a lui Anton Cehov. Câștigătoarea premiului Oscar o va interpreta pe Arkadina în noua adaptare, care îl va avea ca protagonist și pe actorul Tom Burke de la Strike, potrivit BBC.

Spectacolul se va juca la Teatrul Barbican din Londra timp de șase săptămâni începând cu luna februarie. Regizorul Thomas Ostermeier a descris-o pe Blanchett ca fiind “o actriță unică într-o generație”.

“Întotdeauna un privilegiu”

Noua adaptare va marca o reuniune pentru Blanchett și Burke, care au terminat recent filmările pentru viitorul film Black Bag al lui Steven Soderbergh. Ostermeier a declarat pentru BBC News: “O cunosc și o admir pe Cate de mulți ani, iar să o văd pe scenă este întotdeauna un privilegiu”.

“Sunt încântat că vom face prima noastră colaborare artistică cu această producție a The Seagull la Barbican și că Londra va experimenta această actriță unică într-o generație într-unul dintre cele mai mari roluri teatrale ale Arkadina.

“Sunt, de asemenea, foarte încântat să stabilesc o nouă relație artistică cu Tom Burke, care va juca rolul lui Trigorin.”

O altă producție a The Seagull, cu Emilia Clarke, actrița din Game of Thrones, s-a jucat la Londra în urmă cu doi ani. Arkadina, personajul lui Blanchett, este o actriță celebră a cărei prezență mai mare decât viața domină atât scena, cât și relațiile ei personale. Dar când ajunge la moșia de la țară a familiei sale trebuie să treacă printr-o serie de conflicte.

Fiul ei se luptă să iasă din umbra ei, iar iubitul ei devine ținta romantică a unei tinere actrițe aspirante. Piesa explorează teme precum ambiția, vanitatea, dezamăgirea și dorința.The Seagull va fi produsă de Wessex Grove, aceeași echipă din spatele producției lui Ostermeier An Enemy of the People, care l-a avut ca protagonist pe Matt Smith la începutul acestui an.

Blanchett a jucat ultima dată pe scena Barbican în spectacolul Big and Small (Gross und Klein) din 2012. Cu toate acestea, ultimul său rol de teatru în general a fost chiar înainte de pandemia Covid, într-o producție din 2019 a spectacolului When We Have Sufficiently Tortured Each Other la Teatrul Național.

Blanchett a avut o carieră cinematografică lungă și variată, cu credite care includ Carol, Nightmare Alley, Tar, Don’t Look Up, Notes on a Scandal, Thor: Ragnarok și Ocean’s 8. A fost nominalizată la opt premii Oscar pentru interpretare, câștigând de două ori – pentru The Aviator și Blue Jasmine. Burke a jucat în The Wonder, Living, The Souvenir și Furiosa: A Mad Max Saga, precum și în Strike de la BBC.