Actorul Sebastian Stan a câştigat trofeul pentru „A Different Man” la Gala Globurilor de Aur 2025 / „Nu a fost un film uşor de făcut” / Lista câștigătorilor

Actorul de origine română Sebastian Stan a obţinut prima sa victorie la Globurile de Aur pentru „A Different Man”. În film, Stan joacă rolul unui bărbat cu neurofibromatoză. În discursul său de acceptare, Stan a încurajat acceptarea şi susţinerea rolurilor incluzive. „Ignoranţa şi disconfortul nostru cu privire la handicap şi desfigurare trebuie să înceteze acum”, a spus el

Stan a vorbit, de asemenea, despre primirea celuilalt rol recent al său, cel al fostului preşedinte Donald Trump în „The Apprentice”.

„Acesta nu a fost un film uşor de făcut şi nici ‘The Apprentice’, celălalt film din care am avut norocul să fac parte şi de care sunt mândru”, a spus el. „Acestea sunt subiecte dure, dar aceste filme sunt reale şi sunt necesare, şi nu ne putem teme şi nu putem privi în altă parte”.

Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur a avut loc la Los Angeles, iar Adrien Brody, Zoe Saldaña, Kieran Culkin, Jean Smart, Jeremy Allen White, Colin Farrell, Demi Moore, Jodie Foster, Ali Wong, Jessica Gunnin, Hiroyuki Sanada, și Tadanobu Asano se numără printre câştigători la secţiunile de interpretare. Peter Straughan a câştigat premiul pentru Cel mai bun scenariu de film pentru „Conclave”, în timp ce „Emilia Pérez” a fost desemnat Cel mai bun film în altă limbă decât engleza, transmite News.ro.

„The Brutalist”, cu Adrien Brody, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film – dramă.

„Shogun” (FX/ Hulu) a fost desemnat cel mai bun serial – dramă.

„Baby Reindeer” a câştigat Globul de Aur pentru miniserie, antologie sau film realizat pentru televiziune. Creatorul Richard Gadd a avut un discurs emoţionant.

Colin Farrell a primit duminică seara Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o miniserie, antologie sau într-un film realizat pentru televiziune cu rolul din „The Penguin”.

După ce a primit premiul de la Miles Teller şi Anya Taylor-Joy, Farrell a glumit mai întâi spunând că nu are cui să mulţumească. „Nu trebuie să mulţumesc nimănui pentru asta când am făcut totul singur. Doar o performanţă brută, de la distanţă”.

Farrell a continuat să îşi exprime aprecierea pentru toţi cei care au ajutat la realizarea serialului. „Prea mulţi oameni cărora să le mulţumesc. Ştiţi cu toţii că este nevoie de un sat, fie că este pe micul ecran sau pe marele ecran”, spune el. „Sunt aici datorită talentelor atâtor oameni de-a lungul anilor. Poate că acesta mai mult decât altele datorită lui Mike Marino, care a conceput machiajul, şi echipei sale extraordinare de machiaj”. „A fost nevoie doar de trei ore pe scaun dimineaţa”, a continuat el. „Am băut cafea neagră, am ascultat muzică din anii ’80 şi am devenit o pânză pentru strălucirea acelei echipe”.

Demi Moore a câştigat primul ei Glob de Aur pentru interpretare feminină într-un film, musical sau comedie, cu rolul din „The Substance”.

„Sunt pur şi simplu în stare de şoc acum. Fac asta de mult timp, de peste 45 de ani, iar aceasta este prima dată când câştig ceva ca actriţă”, şi-a început ea discursul înainte de a se lansa în ceea ce va fi considerat, fără îndoială, unul dintre cele mai emoţionante momente ale serii: „În urmă cu 30 de ani, un producător mi-a spus că sunt o actriţă de popcorn şi, în acel moment, am înţeles că asta nu era ceva ce aveam voie să fac, că puteam să fac filme de succes, care aduceau mulţi bani, dar că nu puteam fi recunoscută. Şi am crezut în asta”.

La un moment dat, a crezut că şi-a încheiat cariera – până când „The Substance” a ajuns pe biroul ei. „O femeie mi-a spus: ‘Să ştii că nu vei fi niciodată suficientă, dar poţi să-ţi cunoşti valoarea dacă laşi deoparte instrumentul de măsurare’. Aşa că astăzi sărbătoresc acest lucru ca pe un semn al integrităţii mele şi al iubirii care mă animă”

Hiroyuki Sanada a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramă la Globurile de Aur din 2025 pentru „Shogun”. Succesul actorului japonez vine după ce a câştigat trofeul la aceeaşi categorie la Emmy 2024.

„Vă mulţumesc Globurilor de Aur pentru că m-aţi recunoscut. Sunt atât de fericit să fiu aici cu aceşti nominalizaţi extraordinari. Mulţumesc FX, Disney+ şi tuturor membrilor distribuţiei şi echipei din Shogun pentru că aţi împărtăşit această călătorie uimitoare. Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care au fost în viaţa mea. Voi toţi m-aţi adus aici. Şi aş vrea să le spun tinerilor actori şi creatori din lume: Vă rog să fiţi voi înşivă. Credeţi în voi înşivă şi nu renunţaţi niciodată. Mult noroc!”, a spus Sanada când a acceptat premiul.

Zoe Saldaña, vedetă în „Emilia Pérez”, a plâns în timp ce îşi accepta premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film la Globurile de Aur 2025.

„Inima mea este plină de recunoştinţă”, a spus Saldaña de pe podium la ceremonia de duminică despre prima sa victorie la Globurile de Aur. Ea a continuat să mulţumească distribuţiei şi echipei filmului Netflix, inclusiv regizorului Jacques Audiard, vedetei Karla Sofía Gascón şi colegei Selena Gomez: „Aceasta este prima dată pentru mine şi sunt atât de binecuvântată că împart acest lucru cu Selena şi Karla şi Jacques şi toţi colegii mei nominalizaţi”.

Lista câştigătorilor

FILM

Cel mai bun film – dramă: „The Brutalist” (A24)

Cel mai bun film – comedie/ musical:

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Fernanda Torres („I’m Still Here”)

Cel mai bun actor într-un film – dramă: Adrien Brody („The Brutalist”)

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/ musical: Demi Moore („The Substance”)

Cel mai bun actor într-un film – comedie/ musical: Sebastian Stan („A Different Man”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film: Zoe Saldaña („Emilia Perez)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film: Kieran Culkin („A Real Pain”)

Cel mai bun regizor: Brady Corbet („The Brutalist”)

Cel mai bun scenariu: Peter Straughan („Conclave”)

Cel mai bun film de animaţie: „Flow”

Cel mai bun film într-o limbă străină: „Emilia Perez” (Franţa)

Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor and Atticus Ross („Challengers”)

Cel mai bun cântec: „El Mal” („Emilia Perez”)

Realizări cinematografice şi de Box office – „Wicked” (Universal Pictures)

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial – dramă: „Shogun” (FX/ Hulu)

Cel mai bun serial – comedie/ musical: „Hacks” (HBO/ Max)

Cea mai bună miniserie/ antologie/ film de televiziune: „Baby Reindeer” (Netflix)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Jodie Foster („True Detective: Night Country”)

Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Colin Farrell („The Penguin”)

Cea mai bună actriţă într-un serial TV – dramă: Anna Sawai (Shogun)

Cel mai bun actor într-un serial TV – dramă: Hiroyuki Sanada (“Shogun”)

Cea mai bună actriţă într-un serial TV musical – comedie: Jean Smart („Hacks”)

Cel mai bun actor într-un serial musical – comedie: Jeremy Allen White („The Bear”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial TV: Jessica Gunning („Baby Reindeer”)

Cel mai bun actor secundar într-un serial TV: Tadanobu Asano („Shogun”)

Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ali Wong („Ali Wong: Single Lady”)