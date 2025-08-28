A început Gala HOP – directorul artistic Erwin Şimşensohn: Miza a fost de regăsire a autenticităţii mijloacelor actoriceşti

Gala Tânărului Actor – HOP, ediţia cu numărul XXVIII, s-a deschis, joi seara, cu primii concurenţi care au urcat pe scena Sălii mari a Teatrul de Stat din Constanţa pentru a-şi prezenta scenele alese, transmite Agerpres.

Directorul artistic al galei, regizorul Erwin Şimşensohn, a afirmat că prin tema ediţiei din acest an a dorit să readucă în atenţia tinerilor dramaturgia antică.

„Tema ediţiei din acest an se numeşte ‘Poveşti vechi. Atitudini noi!’. Ne-am gândit să readucem în atenţia tinerilor actori dramaturgia antică. (…) După ediţia de anul trecut, unde miza a fost aceea de regăsire a autenticităţii mijloacelor actoriceşti, anul acesta mi-am propus să ridic, cumva, miza pentru ei şi să-i provoc să redescopere actualitatea temelor din teatrul antic, din dramaturgia antică şi au trebuit să-şi aleagă pentru proba liberă un fragment din dramaturgia antică pe care ulterior să-l poată modifica, transforma, adapta prin prisma a tot ce înseamnă preocupări, gânduri, teme ale generaţiei din care ei fac parte. (…) Pentru proba impusă de anul acesta ne-am gândit că dacă la proba liberă mergem pe dramaturgia antică sau de inspiraţie antică, la proba impusă am ales monoloage din dramaturgia românească contemporană şi, la fel ca anul trecut, am ales ca tinerii să aibă o probă de actorie de film. Anul acesta la proba de actorie de film am ales câteva secvenţe din filme americane, secvenţe de doi din filme celebre americane”, a spus Erwin Şimşensohn, în deschiderea evenimentului.

El a spus că Sala Mare a Teatrului de Stat Constanţa se redeschide după ce a fost renovată cu spectacolele concurenţilor Galei HOP.

„Trebuie să vă spun că sunteţi primii spectatori care intră în această sală după trei ani – trei ani şi jumătate, timp în care sala a trecut printr-un proces de eficientizare energetică. Chiar şi pentru noi, trebuie să vă spun, în ultimele trei zile de când am intrat şi am început să repetăm cu tinerii actori şi să pregătim lucrurile, încă descoperim lucruri la ea. Încă nu ştim de unde se aprinde lumina, încă nu ştim foarte bine pe unde se intră, care uşă încotro se deschide, cum se intră”, a mai spus directorul artistic.

Aura Corbeanu, vicepreşedinte UNITER, le-a transmis directorilor de teatre şi regizorilor care sunt prezenţi la Gala HOP că pentru tinerii care concurează ei pot fi mentorii de care au nevoie în continuare.

„Această ediţie, de fapt, ne arată şi ne obligă. În fiecare ediţie, gala a crescut. (…) Suntem aici să vedem 25 de tineri minunaţi care îşi doresc să vă arate lucruri minunate şi care doresc să vă ofere ceea ce ştiu ei cel mai bine şi sunt convinsă că dumneavoastră o să găsiţi proiecte extraordinare în aşa fel încât la sfârşitul celor trei zile de concurs, în a patra zi, după ce oferim premiile, să rămânem într-o legătură permanentă pentru că au nevoie de mentori”, a spus şi Aura Corbeanu.

Cea de-a XXVIII-a ediţie a Galei HOP se desfăşoară până pe 30 august la Sala Mare Teatrului de Stat din Constanţa, iar gala de decernare a premiilor este programată pe 31 august, la Sala Studio a aceluiaşi teatru.

În prima zi a galei, şi-au prezentat momentele actorii: Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan, Denissa Rogoz, Cristina Bordeanu, Otniel Floruţ, Demetra Vasiliu, Alex Gabera, Ania Petrean, Aurelian Culea, Antonia Dobocan, Iulia Ioana, Laurenţiu Bobeică, Patricia Flack, Cătălina Frunză, Constantin Grigorescu, Buse Ozgul, Costin Stăncioi, Petra Andreea Panait, Alex Stoicescu.

Vineri, începând cu ora 18:00, îşi vor prezenta momentele pregătite tinerii Alex Gabera, Alex Stoicescu, Cătălina Frunză, Constantin Grigorescu, Antonia Dobocan, Cătălina Gulan, Cristina Bordeanu, Otniel Floruţ, Demetra Vasiliu, Denisa Tudora, Raoul Ipate, Teodora Tudose, Patricia Flack, Laurenţiu Bobeică, Iulia Ioana, Rania Zane, Costinel Antone, Veronica Odagiu.

Juriul care va decide în acest an câştigătorii este format din personalităţi marcante ale scenei teatrale româneşti: Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoşteanu (actriţă), Bobi Pricop (regizor) şi Adrian Văncică (actor), Vladimir Anton (regizor).

Premiile Galei HOP acordate de juriu sunt: Premiul „Ştefan Iordache” – Marele Premiu; Premiul pentru cel mai bun actor (Secţiunea Individual); Premiul pentru cea mai bună actriţă (Secţiunea Individual); Premiul „Cornel Todea” – Cea mai bună trupă de actori (Secţiunea Grup); Premiul „Sică Alexandrescu” – Premiul special al juriului.

În cadrul Galei vor fi şi premii găzduite: Premiul pentru prestanţă şi rostire scenică (acordat de actriţa Dorina Lazăr) şi Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”.

Publicul îşi va putea vota favoriţii pe www.galahop.ro, în data de 31 august, de la ora 00:00 la ora 17:00.

Premiul Publicului va fi acordat prin votul spectatorilor şi susţinătorilor online.

Informaţii despre actorii aflaţi în competiţie pot fi găsite pe Agenţia HOP 2025.

Pe 31 august, de la ora 18:30, înaintea ceremoniei de decernare a premiilor, va fi prezentat spectacolul „O Insulă”, după Gellu Naum, regia, muzica şi versurile Ada Milea, producţie a Teatrului de Stat Constanţa. Intrarea la spectacol este liberă, în limita locurilor disponibile.

Din distribuţia spectacolului fac parte Ştefan Mihai, Marian Adochiţei, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime.

Toate momentele din cele trei zile de concurs, precum şi ceremonia de premiere vor fi transmise LIVE pe www.galahop.uniter.ro şi pagina de Facebook a Galei HOP de RoEvents.

UNITER subliniază că, prin Gala Tânărului Actor – HOP, continuă să ofere „un spaţiu esenţial de afirmare pentru noile generaţii de artişti, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire şi debut profesional în lumea teatrului românesc”.