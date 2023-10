A fost emisă autorizaţia de construcţie pentru Centura de Sud-Est a Aradului / Proiectul de 308 milioane de lei ar urma să fie finalizat într-un an și 6 luni

Autorizaţia de construcţie pentru Centura de Sud-Est a municipiului Arad a fost emisă astăzi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Proiectul are o valoare de 308 milioane de lei. Urmează acum predarea amplasamentului către constructor, care are la dispoziţie un an şi jumătate pentru finalizarea lucrării.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, spunem că după construirea celor 11 km de drum, proiect ce cuprinde un nou pod peste Mureş (la Fântânele) şi un pasaj peste calea ferată (la Vladimirescu), municipiul Arad va avea un inel integral de centură.

Viitorul drum va asigura legătura între DN69 Arad-Timişoara şi DN7 Arad-Deva, dar şi racordarea la Autostrada A1.

Contractul pentru proiectarea tehnică şi execuţia lucrării a fost semnat în octombrie 2022