53 de greșeli comune pe care experții în lifestyle ne avertizează că le facem cu toții în viața de zi cu zi

Proiectul G4Food: după un an de la lansare, publicația on line dedicată domeniului agroalimentar pune sub ochii cititorilor o gamă variată de produse: rubrici, de la „Agricultura în schimbare” la „Dialoguri pe toate gusturile” și „Chef fără secrete”, știri, analize, opinii, rețete / Un spectacol al informațiilor despre mâncarea noastră cea de toate zilele