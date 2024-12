35 de copii au murit în urma unei busculade produse la un festival şcolar în Nigeria organizat înainte de Crăciun / Busculada s-a produs când organizatorii au început să distribuie cadouri și alimente

O busculadă produsă miercuri la un festival şcolar din Nigeria a condus la moartea a 35 de copii şi la rănirea gravă a altor 6, a declarat joi pentru agenţia DPA un purtător de cuvânt al poliţiei locale, Osifeso Adewale, transmite Agerpres.

Busculada s-a produs la Liceul Islamic din Basorun, în statul Oyo din sud-vestul ţării, unde mii de invitaţi participau la un festival organizat înainte de Crăciun.

Poliţia crede că busculada s-a produs când organizatorii evenimentului au început să distribuie cadouri şi alimente.

Opt persoane, inclusiv directorul şcolii, au fost reţinute în legătură cu acest incident, potrivit lui Adewale.

În această ţară vest-africană au mai avut loc busculade la evenimente la care au fost distribuite alimente în mod gratuit.

Nigeria este cea mai populată ţară din Africa, cu 220 de milioane de locuitori.

În pofida bogăţiei sale petroliere, ţara se află în mijlocul celei mai grave crize economice de peste 20 de ani. Inflaţia rezultată a dus la o creştere rapidă a preţurilor la alimente. Alimentele de bază au devenit astfel inaccesibile pentru mulţi locuitori.

At least 35 children killed and several others injured in stampede at youth festival in Nigeria pic.twitter.com/GD488e8gVh

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 19, 2024