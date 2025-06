10 dintre cele mai bune filme de văzut în iunie

Vara începe în forță pentru cinefili, cu o selecție de titluri care acoperă toate gusturile: de la comedii romantice sofisticate și continuări așteptate ale unor francize celebre, până la drame emoționante, thrillere SF și documentare captivante. Iunie aduce pe marile ecrane 10 dintre cele mai discutate filme ale momentului – iată ce merită urmărit, conform BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Materialists

După debutul său delicat și emoționant Past Lives, nominalizat la două Oscaruri în 2024, Celine Song revine cu o comedie romantică plină de glamour, cu o distribuție de top. Dakota Johnson interpretează o pețitoare din New York, cinică și directă în evaluarea clienților ei: contează cât de bogați, înalți și atrăgători sunt. Dar în propria viață amoroasă, va trebui să aleagă între fostul iubit sărac (Chris Evans) și un potențial partener bogat (Pedro Pascal). Deși mai convențional decât Past Lives, Materialists rămâne un film despre căutarea iubirii. Song declara pentru Time: „Când oamenii spun că iubirea nu e importantă, îi întreb: ‘Nu e importantă în comparație cu ce?’ Cu toții știm cum e să ne îndrăgostim. Este drama supremă a vieții noastre.”

The Life of Chuck

Această adaptare emoționantă după Stephen King începe la final, la propriu, cu sfârșitul lumii. Doi foști soți (Chiwetel Ejiofor și Karen Gillan) se reunesc pe fundalul apocalipsei, în timp ce peste tot apar postere care îl celebrează pe un anume Charles „Chuck” Krantz (Tom Hiddleston). Prin flashback-uri, misterul cosmic se dezvăluie treptat. Kritsy Puchko de la Mashable descrie filmul ca fiind „surprinzător și tulburător, amuzant și profund. Am râs în hohote, am plâns până m-au durut ochii și am oftat atât de tare într-un moment deopotrivă șocant și tandru, încât ecoul s-a auzit în toată sala. The Life of Chuck este glorios.”

M3GAN 2.0

Succesul viral al filmului M3GAN din 2022, amplificat de prezența păpușii robotice pe TikTok a făcut inevitabilă o continuare. În acest sequel, păpușa M3GAN (interpretată fizic de Amie Donald, cu vocea lui Jenna Davis) se întoarce, de data aceasta pentru a înfrunta un alt android, mai periculos, construit pe baza aceleiași tehnologii. Regizorul Gerard Johnstone urmează modelul Terminator 2, opunând fostul antagonist unui nou rău. „Un sequel trebuie să fie suficient de diferit ca să nu simți că ai fost păcălit,” spune producătorul Jason Blum. „Dar nici prea diferit, ca să nu simți că lipsește esența. Asta am încercat să obținem cu M3GAN 2 – și cred că am reușit.”

Elio

Cel mai faimos moment de întâlnire între un băiat și un extraterestru rămâne cel din E.T. The Extra-Terrestrial. Așa că numele acestui nou film Pixar, Elio, nu pare o coincidență. Povestea îl urmărește pe un băiat timid de 11 ani, confundat cu liderul suprem al Pământului de un consiliu interstelar. Pete Docter, directorul creativ Pixar, spune pentru The Wrap: „La fel ca Inside Out 2, care a rezonat pentru că a vorbit sincer despre anxietate, Elio explorează senzația de izolare într-o lume mare și aglomerată. Dar mesajul este clar: nu suntem singuri.”

28 Years Later

Au trecut doar 23 de ani de la 28 Days Later, dar acest nou capitol vine cu o echipă legendară: regizorul Danny Boyle și scenaristul Alex Garland revin pentru a reporni franciza horror britanică. Virusul care transformă oamenii în maniaci violenți este acum izolat în Marea Britanie. În timp ce majoritatea țării este invadată de „Infected”, un grup de supraviețuitori, interpretați de Ralph Fiennes, Jodie Comer, Jack O’Connell și Aaron Taylor-Johnson, trăiește pe o insulă încă protejată. Trailerul cu accente de folk-horror promite cea mai tensionată parte de până acum. 28 Years Later este prima parte dintr-o nouă trilogie, iar partea a doua e deja filmată. „Este o poveste narativă extrem de ambițioasă,” spune Garland pentru Empire.

From the World of John Wick: Ballerina

Deși John Wick: Chapter 4 părea să încheie definitiv saga lui Keanu Reeves, universul se extinde. În Ballerina, protagonista este Eve Macarro (Ana de Armas), o balerină cu sete de răzbunare. Acțiunea se desfășoară în același univers plin de reguli și simboluri criptice, iar aparițiile lui Ian McShane și Keanu Reeves completează tabloul. Regizorul Len Wiseman subliniază: „Nu am vrut să creez o variantă feminină a lui John Wick. Eve este un personaj complet diferit, aflat abia la începutul drumul ei în lumea asasinilor.”

Marlee Matlin: Not Alone Anymore

Primul actor surd care a câștigat un Oscar, Marlee Matlin, devine subiectul unui documentar emoționant regizat de Shoshannah Stern – care este și ea surdă. Filmul explorează viața actriței dincolo de faimă: dependență, abuz sexual, activism politic și viața într-o familie în care ea este singura persoană cu deficiențe de auz. Interviurile intime sunt realizate în limbajul semnelor americane. The Hollywood Reporter descrie documentarul ca fiind „un portret plin de vitalitate al unei Matlin incredibil de carismatice”.

Happy Gilmore 2

Happy Gilmore, una dintre cele mai îndrăgite comedii ale lui Adam Sandler, revine la aproape 30 de ani de la premiera originală. Povestea jucătorului de hochei cu temperament exploziv care ajunge vedetă în golf a câștigat fani fideli de-a lungul decadelor, iar „lovitura Happy” e imitată azi de amatori și profesioniști. În noua continuare, revin personaje iconice (Christopher McDonald, Julie Bowen), alături de noi nume precum Ben Stiller și jucătorul NFL Travis Kelce. Dacă urmează încă două filme, ultimul s-ar putea numi, ironic, Happy Gilmore Fore.

F1: The Movie

Echipa din spatele Top Gun: Maverick revine cu o nouă poveste despre viteză și mentorat. Brad Pitt joacă rolul unui pilot de Formula 1 retras după un accident grav, care acceptă să antreneze un tânăr talent (Damson Idris), la insistențele unui fost coechipier (Javier Bardem). Filmările au avut loc în cadrul unor evenimente Grand Prix reale, cu participarea piloților adevărați. Regizorul Joseph Kosinski a declarat pentru Collider: „Când îl vezi pe Brad la volan, nu e actorie. A petrecut luni întregi antrenându-se, totul e real.”

Sorry, Baby

Debutul regizoarei Eva Victor, prezentat la Festivalul Sundance, a fost întâmpinat cu aplauze. Victor joacă și rolul principal – Agnes, o profesoară universitară care încearcă să își reconstruiască viața după o traumă trecută, redată în flashback. Când prietena ei Lydie (Naomi Ackie) vine în vizită, devine clar că viețile lor au luat direcții opuse. IndieWiredescrie filmul ca fiind „întunecat, amuzant și extrem de tandru. Ceva rău i s-a întâmplat lui Agnes. Dar viața continuă, mare, minunată, amuzantă, îngrozitoare, ciudată, tristă și extraordinară. Ce noroc că Eva Victor e aici să o documenteze.”