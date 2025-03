Ziarul de Gardă: Noul agent al lui Șor la Washington, Victoria Șapa, și legăturile sale cu mișcarea de extremă-dreapta „Make Europe Great Again”

O firmă spaniolă de consultanță cu legături strânse cu extrema dreaptă europeană o reprezintă pe Victoria Șapa, o aliată a oligarhului pro-rus Ilan Șor, în eforturile acesteia de a face lobby pe lângă parlamentarii americani. Acest fapt ridică semne de întrebare dacă sancțiunile UE limitează efectiv campania lui Șor de destabilizare a R. Moldova, scrie Moldova Matters, potrivit Rador Radio România.

Șor, care este sancționat de UE, SUA, Regatul Unit și Canada pentru rolul său în cea mai mare fraudă financiară din R. Moldova și pentru destabilizarea sistemului politic al țării, rămâne activ politic de la Moscova.

Asociații săi, precum Șapa, caută acum influență politică în afara R. Moldova. După cum a raportat Moldova Matters, Fortius Consulting o reprezintă pe Șapa în SUA. Activitățile firmei de consultanță de promovare a narațiunilor despre R. Moldova care se aliniază cu agenda Șor sugerează că aceasta urmărește, de asemenea, lobby și influență mediatică pentru afiliații lui Șor din UE.

*Activitatea de lobby presupune influențarea procesului decizional, în mod legal și etic, pentru a sprijini interesele unui anumit grup sau sector. Aceasta se realizează prin interacțiuni directe cu factorii de decizie, cum ar fi parlamentarii, oficialii guvernamentali sau alte instituții publice. În acest proces, lobby-iștii utilizează un set de tehnici, inclusiv prezentarea de argumente bine documentate, organizarea de campanii de conștientizare, întâlniri și discuții strategice, pentru a adresa subiecte relevante.

Victoria Șapa este o prietenă din copilărie a lui Ilan Șor. Aceasta a candidat la funcția de primar în Bălți din partea partidului Șansa, înainte ca acestuia să i se interzică să candideze în alegeri.

Juan Ángel Soto Gómez, fondatorul Fortius Consultingare, are legături cu ecosistemul de extremă-dreapta din Europa. A luat cuvântul la mai multe conferințe de acțiune politică conservatoare (CPAC), precum și la conferința „Make Europe Great Again”, organizată de Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) și de Alianța pentru România (AUR) de extremă-dreapta din România. A fost la Washington DC cu ocazia recentei inaugurări a lui Donald Trump și a participat la balul inaugural hispanic.

Soto a lucrat anterior ca director internațional la Fundația Disenso, un grup de reflecție conservator al cărui președinte este Santiago Abascal, liderul partidului naționalist spaniol Vox și al partidului de extremă dreaptă Patrioții Europei. Acesta din urmă este un nou grup de partide europene care reunește oameni precum Viktor Orbán din Ungaria, Marine Le Pen din Franța și Geert Wilders din Olanda. Ultimele apariții ale lui Soto indică faptul că Fortius este bine conectat la aceste cercuri, cu conexiuni transnaționale care cuprind diverse partide politice de extremă dreaptă din Europa.

Fortius, Moldova și ecosistemul dezinformării

Legăturile Fortius Consulting cu R. Moldova au ieșit la iveală atunci când fondatorul său, Juan Ángel Soto Gómez, a publicat un editorial în El Debate la 19 octombrie 2024, punând la îndoială legitimitatea alegerilor din R. Moldova și procesul său de aderare la UE. Aceste critici s-au bazat pe afirmația că guvernul moldovean a împiedicat ONG-urile europene să monitorizeze alegerile din toamnă. De aici, el ajunge la ideea că alegerile și democrația din R. Moldova sunt lipsite de integritate. El mai susține că UE se îndepărtează de natura sa democratică și dă dovadă de selectivitate: „aplicând sancțiuni sau măsuri severe în unele cazuri, (în timp ce, n.r.) în altele închide ochii la semne clare de slăbire democratică”.

Cu o zi înainte de articolul lui Soto, Colin Stevens de la EU Reporter a distribuit articolul „Comisia electorală din Moldova blochează observatorii europeni înaintea referendumului crucial de aderare la UE”. În ziua următoare, Gary Cartwright de la EU Today a publicat un articol aproape identic, intitulat „Moldova’s Exclusion of International Election Observers Raises Concerns Ahead of Pivotal 2024 Elections” („Excluderea observatorilor electorali internaționali de către Moldova stârnește îngrijorare înaintea alegerilor cruciale din 2024”, n.r.).

Momentul publicării articolului lui Soto – publicat în aceeași zi cu rapoarte similare în EU Reporter și EU Today, ambele publicații cunoscute pentru practicile de lobby „pay-to-play” – sugerează un efort coordonat.

O investigație în trei părți realizată de Politico în 2021 a identificat EU Reporter și EU Today, precum și fondatorii acestora, Colin Stevens și Gary Cartwright, ca fiind implicați în practici obscure de „lobby UE deghizat în jurnalism”. Cele două instituții britanice sunt strâns legate între ele, amplificându-și adesea reciproc conținutul pentru a favoriza impresia de legitimitate și circulație largă. Moldova Matters a scris anterior despre modul în care companiile de PR afiliate lui Șor au distribuit dezinformări prin intermediul acestor instituții media.

Laboratorul de criminalistică digitală al Consiliului Atlantic (DFRLab) a detectat deja acest grup de articole care subminează integritatea alegerilor din R. Moldova, identificând EU Reporter și EU Today drept „media europene alternative care răspândesc narațiuni pro-Kremlin” și dezinformare. După cum a constatat Daniela Calmîș, povestea a fost preluată ulterior de unsprezece rețele, în șase limbi diferite.

Numai în 2024, EU Reporter a publicat 24 de articole de PR (nedeclarate ca atare) despre R. Moldova, referitoare la Șor sau la afiliații săi. Printre acestea se numără o scrisoare deschisă „scrisă de politicieni care reprezintă un spectru larg al opoziției din Moldova” – în realitate, reprezentanții majoritari ai partidelor lui Șor. Scrisoarea, adresată instituțiilor europene, deplânge „dictatura inimaginabilă” din Moldova sub guvernarea PAS și denunță excluderea partidelor afiliate lui Șor. Al doisprezecelea și ultimul semnatar a fost Victoria Șapa.

În articolul său, Soto a omis să menționeze un aspect important – propria sa asociere cu jumătate dintre ONG-urile presupus excluse. Investigații suplimentare arată că cel puțin patru dintre cele opt ONG-uri care au pretins că au fost „blocate” de la observarea alegerilor aveau legături directe cu Soto. Acestea includ:

Fundația Fortius (fondată de Soto)

Fundația Principios (fondată de Soto)

Fundación Sociedad Civil (condusă de Soto)

Institutul Trezeno (unde Soto este afiliat)

Celelalte ONG-uri enumerate au fost Académie de Géopolitique de Paris, Centrul Internațional pentru Relații și Diplomație, History Heritage Humanity și Together for Future in Georgia. Acesta din urmă și-a încetat activitatea.

Analizând mai îndeaproape ONG-urile enumerate, DFRLab a concluzionat că „multe dintre acestea nu au putut fi identificate online, unele au fost inactive timp de mai mulți ani, iar altele, deși încă operaționale, nu au indicat public niciun interes în monitorizarea alegerilor din R. Moldova”.

Contactat de Moldova Matters pentru clarificări, Pavel Postica, vicepreședintele CEC, a confirmat primirea cererilor ONG-urilor. Cu toate acestea, el a declarat că acestea au fost depuse cu puțin timp înainte de alegeri și, de asemenea, nu au furnizat dovada experienței de observare electorală. Aceasta înseamnă că nu au trecut de etapa de verificare preliminară.

Fotrius Consulting nu a răspuns la multiplele solicitări de comentarii ale Moldova Matters cu privire la reprezentarea Victoriei Șapa sau la detaliile acordurilor lor de a reprezenta personalități legate de Ilan Șor.

Lacunele UE în ceea ce privește lobby-ul și sancțiunile

Operațiunile de PR ale lui Ilan Șor evidențiază modul în care actorii pro-ruși pot opera și operează în cadrul ecosistemului de lobby al UE, pentru a influența factorii de decizie politică și a modela opinia publică. Acest lucru evidențiază o lacună majoră în legislația UE privind lobby-ul, relațiile publice și sancțiunile. Companiile de PR și de consultanță care reprezintă filialele Șor și participă la campanii media pro-Șor nu încalcă legea ca atare.

În ciuda răspândirii dezinformării și a mobilizării jurnalismului discutabil din punct de vedere etic, fie că este plătit de o persoană sancționată sau de afiliații acesteia, cadrul juridic existent prevede restricții minime sau inexistente pentru astfel de operațiuni.

În timp ce UE depune eforturi pentru a contracara dezinformarea și influența străină, îi lipsește un cadru cuprinzător de urmărire și reglementare a activităților firmelor de PR și de lobbying.

Sursa: ZIARUL DE GARDĂ / Rador Radio România