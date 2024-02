Zelenski vs. Zalujni – Cum au ajuns la cuțite liderii Ucrainei?

Președintele Volodimir Zelenski ia în considerare înlocuirea principalului general ucrainean, ca parte a unei schimbări mai ample a conducerii militare a țării. Înlocuirea comandantului-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, ar avea loc într-un moment critic al războiului, în condițiile în care Rusia amenință că își va intensifica atacurile asupra țării, iar Ucraina luptă pentru continuarea ajutorului militar din partea SUA. Analiști americani independenți văd însă în schimbarea lui Zalujni o problemă mult mai serioasă.

Ce spune Zelenski

Președintele Zelenski a declarat că ia în considerare înlocuirea principalului general din Ucraina, ca parte a unei schimbări mai ample a conducerii militare.

“Este necesară o resetare, un nou început,” a afirmat Zelenski pentru Rai News duminică seara. “Am ceva serios în minte, care nu este despre o singură persoană, ci despre direcția conducerii țării.” “Dacă vrem să câștigăm, trebuie să împingem cu toții în aceeași direcție, convinși de victorie,” a spus Zelensky. “Nu putem fi descurajați, să lăsăm armele să ne cadă (din mâini). Trebuie să avem energia pozitivă potrivită.”

Comentariile au venit după ce președintele Ucrainei ar fi informat Casa Albă că intenționează să-l concedieze pe generalul Valeri Zalujni, după cum a informat Reuters vineri.

O sursă apropiată biroului lui Zelenski a spus că cei doi sunt blocați într-o dispută cu privire la o nouă mobilizare militară, președintele opunându-se propunerii lui Zalujni de a convoca 500.000 de recruți.

Sursa a declarat că procesul de eliberare a lui Zalujni din funcția de comandant-șef al forțelor armate ucrainene a fost suspendat deocamdată, în timp ce părțile își stabilesc următorii pași. Nu este clar cât va dura acest proces, a adăugat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Sursa a mai spus că fricțiunile dintre Zelenski și Zalujni cu privire la mobilizare au implicat opinia președintelui că armata are suficient personal care ar putea fi folosit mai eficient.

“Zalujni insistă să mobilizeze o jumătate de milion de oameni. Zelenski crede că nu este necesar acum,” a afirmat sursa. Generalul a publicat de altfel joia trecută un material de opinie pe site-ul CNN în care a scris că guvernul nu a reușit să mobilizeze suficiente trupe.

Potrivit declarațiilor suplimentare ale lui Zelenski pentru Rai News, schimbarea ar viza și “o serie de lideri de stat.”

“Când vorbim despre asta, mă refer la înlocuirea unui număr de înalți funcționari ai statului, nu doar într-un sector separat, precum cel militar. Mă gândesc la această înlocuire (a lui Zalujni), dar nu putem spune că am înlocuit o singură persoană,” a spus liderul de la Kiev.

Ca parte a acestor modificări, președintele Zelenski vrea să-l demită și pe Serhiy Shaptala, șeful Statului Major al armatei ucrainene, a relatat Ukrainska Pravda, citând surse din cercurile guvernamentale și militare.

Potrivit publicației, Biroul Prezidențial discută deja despre înlocuirea lui Shaptala. “Shaptala va părăsi Statul Major. Toate celelalte (schimbări) sunt incerte,” a declarat o sursă anonimă pentru UP, adăugând că posibile demiteri din conducerea militară de vârf a Ucrainei sunt așteptate în câteva zile.

Pe 29 ianuarie, în urma unei întâlniri cu Zelenski, canale anonime Telegram, despre care se crede că au legături cu biroul președintelui și cu parlamentarii ucraineni, au început să raporteze că demiterea lui Zalujni este iminentă.

UP a scris că nimeni nu știe cu siguranță ce s-a întâmplat la întâlnire, întrucât Ministerul Apărării a respins rapid zvonul cu un mesaj simplu: “Dragi jurnalişti, răspundem imediat tuturor: Nu, acest lucru nu este adevărat.”

TIME a scris că, înainte de invazia Rusiei din februarie 2022, Zelenski a angajat și a concediat frecvent oficiali guvernamentali de rang înalt. Dar dacă remanierea cabinetului se va produce, aceasta ar putea fi prima reorganizare majoră a personalului din guvernul Ucrainei de la începutul războiului, a precizat publicația.

Experții cred că înlocuirea lui Valeri Zalujni ar fi una dintre cele mai importante schimbări de personal pe care le-a făcut Kievul de la începutul conflictului. Potrivit analiștilor americani, schimbarea ar avea loc într-un moment critic al războiului, în condițiile în care Rusia a promis că își va intensifica atacurile asupra țării, iar Ucraina luptă pentru continuarea ajutorului militar din partea SUA.

Generalul este una dintre cele mai populare figuri din societatea ucraineană, potrivit Bloomberg. El este creditat că s-a aflat în fruntea multora dintre primele succese militare ale Ucrainei împotriva invaziei neprovocate a Rusiei, potrivit New York Times.

Zalujni este considerat un erou în Ucraina, fiind, în același timp, privit cu teamă de Moscova. De altfel, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor săptămâna trecută că rapoartele despre înlocuirea iminentă a lui Zalujni arată că “contraofensiva eșuată și problemele de pe front cresc dezacordurile dintre membrii regimului de la Kiev.”

Disensiuni la vârful Ucrainei

Disensiunile dintre președintele Zelenski și principalii săi lideri militari nu sunt deloc noi, ele fiind încă un semn că, la aproape doi ani de la atacul forțelor lui Vladimir Putin, lucrurile evoluează într-o direcție greșită pentru Ucraina.

La începutul lunii noiembrie, biroul președintelui Zelenski l-a admonestat de altfel pe comandantul militar șef al Ucrainei după ce acesta a declarat public că războiul cu Rusia se află într-un impas, sugerând că afirmațiile generalului Zalujni ar ajuta invazia rusă. Cu doar câteva zile înainte, într-un material scris pentru The Economist, generalul ucrainean afirmase: “La fel ca în Primul Război Mondial, am atins nivelul de tehnologie care ne pune într-un impas (cu rușii). Cel mai probabil nu va exista o penetrare profundă și frumoasă (a pozițiilor armatei lui Putin).”

Vorbind la televiziunea națională, un șef adjunct de la biroul președintelui, Ihor Zhovkva, a spus că afirmația generalului Zalujni că lupta împotriva Rusiei a ajuns într-un punct mort “ușurează munca agresorului,” adăugând că comentariile ofițerului au stârnit “panică” în rândul aliațiilor occidentali ai Ucrainei.

În același timp, Zelenski a contestat caracterizarea pe care generalul ucrainean a făcut-o războiului. “Timpul a trecut, oamenii sunt obosiți, indiferent de statutul lor, iar acest lucru este de înțeles,” a spus liderul de la Kiev, adăugând: “Dar acesta nu este un impas, subliniez acest lucru încă o dată.”

New York Times a scris la vremea respectivă că declarațiile administrației prezidențiale de la Kiev au reprezentat “o mustrare publică izbitoare care a semnalat o ruptură emergentă între conducerea militară și cea civilă într-un moment deja dificil pentru Ucraina.”

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Admonestarea publică a generalului Zalujni a venit la o zi după ce biroul președintelui l-a înlocuit pe unul dintre adjuncții acestuia, șeful forțelor de operațiuni speciale, generalul Viktor Khorenko, care a spus că a fost luat pe neașteptate de demitere.

Decizia i-a nedumerit pe mulți, deoarece generalul Khorenko a obținut o serie de succese prin atacuri în spatele liniilor inamice, inclusiv sabotarea navelor și infrastructurii flotei ruse de la Marea Neagră în Crimeea și lovirea unor ținte în interiorul Rusiei. Loviturile cu rază lungă și operațiunile de sabotaj ale forțelor speciale au ridicat moralul ucrainenilor.

Ofițerii americani care au lucrat cu generalul Khorenko au fost surprinși și ei de vestea înlăturării sale și au descris o relație de lucru strânsă și eficientă cu el, potrivit oficialilor militari de la Washington.

NY Times a scris atunci că, potrivit Constituției Ucrainei, președintele este împuternicit să numească și să revoce șeful forțelor speciale, deși funcția este direct subordonată comandantului șef al armatei. Demiterea lui Khorenko pare să submineze autoritatea generalului Zalujni, au afirmat atunci experții.

Comentatorii, inclusiv un membru al Parlamentului Ucrainei, au spus că concedierea generalului Khorenko pare să fi fost cel mai semnificativ și perturbator amestec politic de până atunci în treburile armatei ucrainene, aflată în plin război.

“Demiterea arată ca o interferență politică în forțele armate și în acțiunile lor de luptă,” a spus Solomiya Bobrovska, care face parte din comisia de apărare și informații a Parlamentului. “Aceasta este o mare greșeală și vor exista consecințe,” a afirmat Bobrovska, care aparține unui partid politic de opoziție, Holos. Ea a sugerat că, de fapt, demiterea de către biroul prezidențial a unui general de succes i-ar ajuta pe ruși.

Nu a fost clar dacă generalul Zalujni știa dinainte de demitere.

Potrivit NY Times, generalul Zalujni nu a comentat imediat mustrarea venită de la guvern sau demiterea șefului său de operațiuni speciale. Publicația a scris însă că speculațiile cu privire la tensiunile dintre președinte și generalul Zalujni cu privire la strategie și numirile în posturi de comandă au apărut la Kiev de mai bine de un an, dar nu s-au scurs anterior în spațiul public.

Motive de ceartă

Motivul de dispută a fost un eseu pe care Zalujni l-a publicat în The Economist, în care a afirmat că recunoașterea realizată cu ajutorul dronelor și alte tehnologii au făcut imposibile atacurile mecanizate de ambele părți. Progresele ulterioare par improbabile, a scris el, iar Ucraina nu ar ajunge la “o penetrare frumoasă” a liniilor rușilor fără a primi armament mai avansat.

“Sunt dificultăți, sunt opinii diferite,” a afirmat Zelenski. “Cred că nu avem dreptul nici măcar să ne gândim să renunțăm, pentru că atunci care este alternativa?”

Deși generalul Zalujni nu a sugerat că Ucraina pierde războiul și a subliniat că nici Rusia nu a făcut niciun progres substanțial, el a recunoscut că cele două părți au intrat într-un impas. Ofițerul a scris, de asemenea, că depășirea blocajului ar necesita progrese tehnologice pentru a obține superioritatea aeriană, subliniind rolul dronelor de următoarea generație și al războiului electronic.

În comentariile sale ulterioare, Ihor Zhovkva, adjunctul biroului președintelui, a spus că remarcile generalului Zalujni ar putea reflecta “un plan strategic foarte profund,” dar riscă să dăuneze efortului de război al Ucrainei. El a spus că materialul lui Zalujni i-a făcut pe unii oficiali străini să sune președinția ucraineană ca să întrebe: ‘Ce ar trebui să raportez liderului meu? Sunteți într-adevăr într-o fundătură?’

Zhovkva s-a întrebat apoi: “A fost acesta efectul pe care am vrut să-l obținem?”

Unii experți au spus atunci că consilierii lui Zelenski ar putea fi îngrijorați de faptul că concluziile serioase ale generalului Zalujni ar putea descuraja unii aliați vestici să-și continue ajutorul militar pentru Ucraina. Mai ales că disensiunile dintre Zelenski și liderii săi militari ajunse în spațiul public i-au făcut pe unii comentatori să declare chiar că președintele ucrainean “este în război cu generalii săi.”

Generalul politician?

Cunoscut ca “Generalul de Fier,” Zalujni este extrem de popular printre ucraineni. Îndepărtarea sa, cred experții militari, ar putea afecta moralul trupelor ucrainene care se luptă pentru a menține poziții de-a lungul a peste 1.000 km de linii de front împotriva unei vaste forțe ruse ce beneficiază de stocuri mari de muniții.

În decembrie, președintele Zelenski a recunoscut că contraofensiva ucraineană mult așteptată – și care a fost condusă de generalul Zalujni – “nu a obținut rezultatele dorite.”

Forțele ucrainene se confruntă mai ales cu o lipsă de muniție critică. Livrările din Statele Unite, cel mai mare furnizor de arme din țară, sunt aproape epuizate, iar o dispută între Casa Albă și unii congresmeni republicani a blocat aprobarea unui nou pachet de ajutor.

Toamna trecută, republicanii din Congresul SUA au spus clar că probabil nu vor aproba niciodată ajutorul militar direct pentru Ucraina. Ei continuă să blocheze un pachet de ajutoare de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, cerând fonduri suplimentare și măsuri de securitate sporite la granița cu Mexicul.

Republicanii din Congres insistă să se ia măsuri urgente pentru a fluxul de imigranți ilegali ce penetrează frontiera sudică. Ei susțin că este nesustenabil din punct de vedere politic să le spună alegătorilor lor că au aprobat încă 61 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina să-și recupereze teritoriile ocupate de Rusia, în timp ce nu au făcut suficient pentru a proteja granița SUA.

În timp ce o majoritate puternică, bipartizană din Camera Reprezentanților susține în continuare acordarea de asistență Ucrainei, aproximativ jumătate din grupul republican din camera inferioară se opune acestor eforturi.

SUA au aprobat până acum patru runde de ajutor pentru Ucraina ca răspuns la invazia Rusiei, în valoare totală de aproximativ 113 miliarde de dolari, o parte din acești bani fiind destinați reaprovizionării echipamentelor militare americane care au fost trimise guvernului de la Kiev. În august trecut, Biden a cerut Congresului să aprobe încă 24 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Banii nu au fost încă aprobați, iar Casa Albă va avea o misiune dificilă să convingă Congresul de justețea ajutorului suplimentar.

De altfel, un nou proiect de lege al Senatului dezvăluit duminică include ajutorul suplimentar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, dar speakerul Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că proiectul este “mort la sosire” în camera sa.

Și, totuși, cum trebuie să înțelegem schimbările iminente de la vârful conducerii militare a Ucrainei?

Unii experți cred că planul de a-l înlocui pe Zalujni, în ciuda popularității și abilității sale pe câmpul de luptă, semnalează dorința Kievului pentru o nouă abordare a conflictului. Cel mai probabil înlocuitor ar fi Kyrylo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, responsabil pentru operațiunile secrete împotriva Moscovei. Budanov a fost prezentat la începutul acestui an ca înlocuitor al lui Oleksii Reznikov ca ministru al Apărării, într-o altă sagă a demisiilor neconfirmate, care a început cu speculații similare. Nu este clar cum ar arăta o strategie militară concepută de Budanov, având în vedere faptul că Rusia și-a consolidat pozițiile în prima linie și amenință cu acțiuni ofensive în primăvară.

Alte voci cred însă că generalul Zalujni amenință poziția lui Zelenski. Zalujni este cea mai populară figură din țară, cu excepția președintelui, iar popularitatea sa ar fi iritat biroul lui Zelenski, mai ales că guvernul de la Kiev ia în calcul dacă să organizeze noi alegeri, suspendate în prezent de legea marțială.

De luni de zile, în presa ucraineană au apărut speculații că Zalujni ar fi singurul contracandidat viabil al lui Zelenski pentru președinție dacă generalul ar candida.

Deși Zalujni nu a spus niciodată public că va intra în politică, postările informale de pe Facebook care arată fotografii cu el cu soția sa au fost interpretate în Bankova – echivalentul ucrainean al scenei politice de la Washington – ca un semnal că intenționează să facă asta.

În noiembrie, Zelenski i-a avertizat de altfel pe generali împotriva intrării în politică într-un interviu pentru The Sun. El a spus că ar fi “o greșeală uriașă” dacă comandanții “gestionează războiul având în cap ideea că mâine vor face politică sau alegeri.”

Adresându-se direct șefului militar, el a adăugat: “Cu tot respectul pentru generalul Zalujni și pentru toți comandanții care se află pe câmpul de luptă, există o înțelegere absolută a ierarhiei,” în care președintele este în frunte.

Iar temerile lui Zelenski par să fie reale. În decembrie, un sondaj publicat de Kyiv Independent a sugerat că Zalujni era principalul adversar al lui Zelenski și că președintele l-ar învinge cu doar două puncte procentuale într-un meci electoral. La acea vreme, biroul președintelui a negat că ar fi auzit de sondaj, deși existau zvonuri că ar fi fost comandat chiar de ei.

O opinie diferită

Aparent, Casa Albă este de acord cu eventuala demitere a generalului Zalujni. Reuters a scris că Administrația Biden nu și-a exprimat o poziție cu privire la planul de înlocuire a comandantului-șef ucrainean.

“Aș sublinia că răspunsul Casei Albe a fost că nu am susținut și nici nu ne-am opus deciziei lor suverane,” a spus sursa. “Casa Albă a exprimat că depinde de Ucraina să ia propriile sale decizii suverane cu privire la personalul său,” a continuat sursa.

Oficialii americani au declarat Ucrainei că nu se opun concedierii lui Zalujni, a declarat sursa apropiată biroului președintelui ucrainean. “SUA sunt de acord ca Ucraina să-l concedieze,” a afirmat sursa.

Analistul american independent Stephen Bryen are însă o altă teorie. El a scris pe blogul său de pe Substack că, aflând de posibila demitere a lui Zalujni, Casa Albă a trimis-o de urgență la Kiev pe Victoria Nuland, direct responsabilă de politicile americane vizând Ucraina.

Potrivit analistului, aceasta s-ar fi grăbit să ajungă în Ucraina pentru a-l împiedica pe general să se folosească de popularitatea sa pentru a-l îndepărta de la putere pe președintele Zelenski și, eventual, de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia.

Zelenski se opune tratativelor de pace cu Moscova. La fel se opun și Statele Unite, deoarece acest lucru ar arăta ca o înfrângere pentru America și pentru NATO. Iar președintele Biden, crede Stephen Bryen, dorește ca războiul din Ucraina să continue cel puțin până după alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie.

În condițiile în care Ucraina suferă zilnic pierderi mari, echipamentele și proviziile sale militare se epuizează, iar Rusia pare că va lansa o ofensivă de amploare în curând, înfrângerea Ucrainei ar reprezenta o criză serioasă pentrru președintele american și ar afecta semnificativ șansele sale de realegere în Biroul Oval. De aceea menținerea la putere a lui Zelenski, precum și a actualului status quo de pe front – aici incluzând refuzul de a dialoga cu Rusia -, este esențială pentru planurile electorale ale lui Team Biden. Zalujni ar putea fi astfel doar o victimă colaterală necesară a noului plan american pentru Ucraina.

