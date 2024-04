Zelenski trage un semnal de alarmă cu privire la un risc nuclear la marcarea a 38 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a tras vineri un semnal de alarmă împotriva riscului unui incident nuclear din cauza ocupaţiei ruse a Centralei Nucleare Zaporojie, un avertisment cu ocazia marcării a 38 de ani de la catastrofa de la Cernobîl, transmite News.ro.

Armata rusă ocupă, în sudul Ucrainei, de peste doi ani, imensa centrală, care producea anterior 20% din electricitatea ţării.



President Zelensky’s address:

”Au trecut 785 de zile de când teroriştii ruşi iau ostatică Centrala Zaporojie”, deplânge vineri pe X şeful statului ucrainean.

”Îi revine întregii lumi să exercite presiuni asupra Rusiei, pentru ca Centrala Zaporojie să fie eliberată şi să revină sub controlul Ucrainei”, subliniază el.

”Este singurul mijloc de a evita noi catastrofe” ca cea de la Cernobîl, insistă el.



La 26 aprilie 1986, pe când Ucraina făcea parte din fosta Uniune Sovietică URSS, un rector al Centralei Cernobîl, situată la aproximativ 100 de kilometri nord de Kiev, a explodat.

Accidentul nuclear – considerat cel mai grav din istorie – a contaminat zone vaste, mai ales în Ucraina, în Belarus şi în Rusia.

O mare parte a restului Europei a fost de asemenea afectată de emisii radioactive.

SPECTRUL UNUI ”NOU CERNOBÎL”

În prima zi a invaziei ruse a Ucrainei, la 24 februarie 2022, trupe ale Moscovei au intrat prin Belarus în zona de excludere puternic radioactivă din jurul Centralei Cernobîl şi au ocupat instalaţia, care nu mai este în activitate din 2000.

Ele au rămas în instalaţie timp de o lună, după care s-au repliat şi au jefuit, acuză Kievul, material ştiinţific.

Centrala Nucleară de la Zapoprojie a continuar să funţcioneze în primele luni ale invaziei ruse, în pofida cuceririi ei de către forţe ruse şi a unor bombardamente, după care a fost oprită în toamna lui 2022.

Kievul şi Moscova s-au acuzat reciproc în mai multe rînduri de bombardarea instalaţiei, atacuri care au făcut să reapară spectrul unui ”nou Cernobîl”.