Zelenski spune că Turcia, statele din Golf sau țările europene ar putea găzdui discuțiile sale directe cu Putin
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Turcia, statele din Golf sau țările europene ar putea găzdui orice discuții pe care le-ar putea avea cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters.
Zelenski insistă pentru discuții directe cu Putin pentru a ajuta la încheierea războiului Rusiei în Ucraina, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu a fost pregătită nicio agendă pentru o astfel de întâlnire.
„În această săptămână vor avea loc contacte cu Turcia, cu statele din Golf și cu statele europene care ar putea găzdui discuții cu rușii”, a declarat Zelenski în discursul său video.
„Din partea noastră, vom face toate pregătirile necesare pentru a pune capăt războiului.”
Zelenski a făcut aceste declarații în timp ce șeful său de cabinet, Andriy Yermak, a anunțat că el și șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei se află în Qatar pentru a se întâlni cu ministrul apărării din această țară.
Potrivit lui Zekenski, continuarea negocierilor depinde de coordonarea cu partenerii Ucrainei, în primul rând cu Statele Unite, pentru a se asigura că se exercită o presiune suficientă asupra Rusiei. Acest lucru, a spus el, a fost discutat luni la Kiev cu trimisul special al SUA, Keith Kellogg.
„Totul depinde strict de voința liderilor mondiali, în special a Statelor Unite ale Americii, de a exercita presiune asupra Rusiei”, a spus Zelenski.
„Rusia dă doar semnale că va continua să evite negocierile reale. Acest lucru poate fi schimbat doar prin sancțiuni puternice, tarife puternice – presiune reală.”, a adăugat el.
