G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Zelenski spune că Turcia, statele din Golf sau țările europene ar putea…

Volodimir Zelenski
Sursa foto: Andreas Stroh / Zuma Press / Profimedia

Zelenski spune că Turcia, statele din Golf sau țările europene ar putea găzdui discuțiile sale directe cu Putin

Articole26 Aug 0 comentarii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Turcia, statele din Golf sau țările europene ar putea găzdui orice discuții pe care le-ar putea avea cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Zelenski insistă pentru discuții directe cu Putin pentru a ajuta la încheierea războiului Rusiei în Ucraina, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu a fost pregătită nicio agendă pentru o astfel de întâlnire.

„În această săptămână vor avea loc contacte cu Turcia, cu statele din Golf și cu statele europene care ar putea găzdui discuții cu rușii”, a declarat Zelenski în discursul său video.

„Din partea noastră, vom face toate pregătirile necesare pentru a pune capăt războiului.”

Zelenski a făcut aceste declarații în timp ce șeful său de cabinet, Andriy Yermak, a anunțat că el și șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei se află în Qatar pentru a se întâlni cu ministrul apărării din această țară.

Potrivit lui Zekenski, continuarea negocierilor depinde de coordonarea cu partenerii Ucrainei, în primul rând cu Statele Unite, pentru a se asigura că se exercită o presiune suficientă asupra Rusiei. Acest lucru, a spus el, a fost discutat luni la Kiev cu trimisul special al SUA, Keith Kellogg.

„Totul depinde strict de voința liderilor mondiali, în special a Statelor Unite ale Americii, de a exercita presiune asupra Rusiei”, a spus Zelenski.

„Rusia dă doar semnale că va continua să evite negocierile reale. Acest lucru poate fi schimbat doar prin sancțiuni puternice, tarife puternice – presiune reală.”, a adăugat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Turcia afirmă că menţinerea păcii în Ucraina va depinde în primul rând de o încetare a focului

Articole21 Aug • 132 vizualizări
0 comentarii

Turcia va găzdui la Ankara summitul NATO din 2026

Articole20 Aug • 116 vizualizări
0 comentarii

România, Bulgaria și Turcia vor descuraja cu patrule agresiunea la Marea Neagră

Articole18 Aug • 3.466 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.