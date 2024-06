Zelenski anunță că a avut o discuţie „foarte bună” cu șeful Pentagonului în Singapore

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat duminică, în Singapore, cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin, despre nevoile de apărare ale Kievului, transmite Reuters, transmite Agerpres.

În marja Dialogului Shangri-La desfăşurat în Singapore, Zelenski şi ministrul apărării ucrainean Rustem Umerov au avut o discuţie de peste o oră cu Austin. Discuţia a fost ‘foarte bună’, a spus Zelenski la final, potrivit AFP.

‘Am discutat despre ceea ce este cheia: nevoile de apărare ale ţării noastre, întărirea sistemului de apărare antiaeriană ucrainean, coaliţia F-16 şi pregătirea unui acord de securitate bilateral’, a indicat el pe platforma socială Telegram, citat de Reuters.

Austin l-a pus la curent pe Zelenski cu privire la asistenţa militară pentru Kiev şi ‘a reafirmat angajamentul SUA de a menţine sprijinul puternic’, a declarat un oficial al Pentagonului, vorbind sub rezerva anonimatului.

‘Cei doi lideri s-au angajat să întărească şi mai mult parteneriatul strategic de apărare dintre Statele Unite şi Ucraina’, a adăugat el.

Adresându-se forumului de securitate din Singapore, Zelenski a spus că 106 state şi organizaţii au promis că vor participa la viitorul summit de pace din Elveţia, dar că este dezamăgitor faptul că unii lideri nu şi-au oferit încă sprijinul.

El a mulţumit unor ţări, precum SUA, Germania şi Olanda, pentru asistenţa militară, în special pentru sistemele de apărare antiaeriană.

Pe platforma socială X, Zelenski a scris că s-a întâlnit de asemenea cu preşedintele ales al Indoneziei, Prabowo Subianto, cu o delegaţie a Congresului american şi cu preşedintele Timorului de Est, Jose Ramos-Horta, care a fost de acord să participe la summitul de pace programat la mijlocul lui iunie în Elveţia.

Publicitate electorală

La conferinţa de anul trecut a Dialogului Shangri-La, Prabowo propusese un plan de pace indonezian pentru a se pune capăt războiului din Ucraina.

Duminică, adresându-se delegaţilor la conferinţă, ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a spus că, ‘în ce priveşte criza din Ucraina, China promovează discuţii de pace cu o atitudine responsabilă’.

‘Noi nu am furnizat arme niciuneia dintre părţile conflictului. Noi am pus controale stricte la produsele cu dublă utilizare şi nu am făcut nimic pentru a alimenta flăcările. Susţinem ferm pacea şi dialogul’, a mai afirmat ministrul chinez.

Beijingul a decis să nu participe la conferinţa din Elveţia.

Dialogul Shangri-La, organizat de Institutul Internaţional de Studii Strategice de la Londra, se încheie duminică.