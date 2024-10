Zece oraşe inteligente şi neutre climatic din România vor fi anunţate, marți, la un Forum de specialitate organizat la București

Zece oraşe din șaisprezece înscrise vor fi anunţate marţi, în cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatică M100, organizat de Hub-ul Naţional M100, pentru a se alătura iniţiativei Mirror Mission Cities Hub Romania – Misiunea Oglindă a Misiunii UE „100 de oraşe inteligente şi neutre climatic”.

Forumul este o iniţiativă unică în România care reuneşte pentru prima dată oraşe, ministere, reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiţii, ai Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), alături de reprezentanţi ai sectorului asociativ, academic şi privat, precum şi experţi independenţi sub o temă comună: susţinerea oraşelor româneşti în tranziţia către neutralitate climatică, transmite Agerpres.

La eveniment vor fi prezenţi primari şi reprezentanţi ai oraşelor care îşi doresc să ajungă neutre climatic până 2035, precum şi membrii juriului internaţional format din profesionişti din diverse domenii cum ar fi urbanismul, neutralitatea climatică sau dezvoltarea durabilă.

Forumul pentru Neutralitate Climatică M100 oferă, timp de două zile, o platformă de dialog pentru identificarea de soluţii şi oportunităţi de finanţare, deschide dezbateri şi prezintă exemple de bune practici prin studii de caz din oraşele româneşti, dar şi cele partenere: Stavanger, Trondheim şi Reykjavik.

Forumul M100 face parte din proiectul Towards Climate-Neutral and Smart Cities through Mutual Learning, Engagement and Capacity-Building, finanţat din granturi SEE şi Norvegiene prin Fondul pentru Relaţii Bilaterale şi este implementat de UEFISCDI în calitate de operator de program, în parteneriat cu Urbanize Hub – Asociaţia Institutul pentru Dezvoltare Locală, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Nordic Edge, şi RANNIS – Icelandic Center of Research.