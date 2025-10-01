Workshop despre fondurile europene, la Constanța, cu o componentă interactivă despre cum funcționează politica de coeziune a UE

Te-ai întrebat vreodată cum funcționează politica de coeziune a Uniunii Europene și în ce fel transformă comunitățile locale? Europuls, Centrul de Expertiză Europeană organizează marți, 7 octombrie un workshop la Constanța în care participanții pot descoperi într-un cadru interactiv și aplicat, ce sunt fondurile europene, cum sunt administrate și cum contribuie ele la dezvoltarea orașelor și regiunilor.

