Workshop despre fondurile europene, la Constanța, cu o componentă interactivă despre cum funcționează politica de coeziune a UE
Te-ai întrebat vreodată cum funcționează politica de coeziune a Uniunii Europene și în ce fel transformă comunitățile locale? Europuls, Centrul de Expertiză Europeană organizează marți, 7 octombrie un workshop la Constanța în care participanții pot descoperi într-un cadru interactiv și aplicat, ce sunt fondurile europene, cum sunt administrate și cum contribuie ele la dezvoltarea orașelor și regiunilor.
Ce anume poți face la acest workshop?
Vei experimenta direct procesul decizional al instituțiilor europene: vei prioritiza proiecte, vei gestiona resurse și vei înțelege provocările reale ale implementării investițiilor, descoperind totodată impactul concret al fondurilor europene în Constanța și în regiune.
Evenimentul face parte din proiectul „COHERO4EU”, realizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană împreună cu G4Media.
Finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și punctele de vedere exprimate aparțin însă doar autorului/autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană nu pot fi considerate răspunzătoare pentru conținutul acestora.
