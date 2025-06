Wimbledon 2025: Reguli stricte pentru jucători – Chiar și lenjeria trebuie să fie albă. Fanii pot aduce alcool la All England Club

Până la startul Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Grand Slam al sezonului, nu a mai rămas mult timp, iar jucătorii, dar și spectatorii, trebuie să știe ce au voie să poarte și ce nu în complexul londonez de la All England Club.

Campionii en-titre sunt Carlos Alcaraz și Barbora Krejcikova, iar ediția din 2025 promite spectacol pe iarba londoneză.

Încă de la prima ediție, cea din 1877, regulamentul de la Wimbledon a fost unul strict și a impus o ținută aproape complet albă pentru jucători și jucătoare.

Această regulă importantă care evidențiază turneul major londonez va fi menținută și cu ocazia ediției din acest an.

În ceea ce-i privește pe sportivi, aceștia trebuie să știe:

Jucătorii nu pot purta lenjerie colorată, nici măcar capse sau dungi albastre pe margine. Singurele excepții sunt logo-urile de maximum un centimentru de pe guler.

Aceeași regulă se aplică și pentru șepci, manșete, șosete și pantofi. Nu trebuie uitat faptul că până și talpa încălțărilor sportivilor trebuie să fie albă.

Totuși, femeile au parte de o excepție în ceea ce privește lenjeria, este o regulă implementată odată cu ediția din 2023. Astfel, jucătoarelor li se permite să poarte lenjerie de culoare închisă (gri, albastru închis, etc) cu condiția să nu fie mai lungă decât pantalonii scurți sau fusta. Schimbarea a fost menită să elimine disconfortul menstrual: „Este fantastic acest lucru”, a precizat Barbara Schett, fostă jucătoare de tenis.

Echipamentul celor care reprezintă sectorul medical poate fi colorat dacă este absolut necesar, altfel tot albul este recomandat.

Jucătorii și jucătoarele pot purta orice doresc (de orice culoare) doar pe durata antrenamentelor din complexul de la All England Club, transmite sportskeeda.com.

Regulile pentru spectatorii care vor să asiste la Wimbledon 2025

Fanii care vor intra pe porțile All England Club nu sunt obligați să se îmbrace în alb, acest lucru fiind valabil chiar și pe Centre Court (Arena Centrală de la Wimbledon).

Este interzisă purtarea de către spectatori a jachetelor sau a paltoanelor cu logo-uri mari ale unor firme.

Fanii pot aduce inclusiv alcool în complex: o sticlă de vin sau de șampanie de 750 de ml sau două beri (câte 500 de ml), dar doar în recipiente transparente (cele opace sunt strict interzise).

Băuturile spirtoase sau vinurile fortificate nu sunt permise în complexul londonez.

De asemenea, pe arena centrală și pe Terenul 1 nu este permis accesul cu pahare și recipiente de sticlă. Este recomandată folosirea paharelor de plastic.

Wimbledon 2025 va avea loc în perioada 30 iunie – 13 iulie.

