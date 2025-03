O stradă din cartierul în care s-a născut și a crescut Will Smith i-a primit numele

În Philadelphia de Vest, unde s-a născut și a crescut, acum există o stradă numită Will Smith Way.

Primarul Philadelphiei, Cherelle Parker, și liderii orașului l-au onorat pe câștigătorul premiilor Oscar și Grammy, redenumind o stradă de lângă fostul liceu al lui Smith, scrie Associated Press.

„Philly, te iubesc. Eu sunt al tău. Tu ești a mea”, a spus Smith la o ceremonie de-a lungul unei secțiuni a străzii 59 care îi poartă acum numele.

El și-a amintit cum a învățat valorile muncii și educației de la mama și tatăl său, înainte de a reuși ca actor și rapper.

„Nimeni nu are parte de o viață ușoară”, a spus el. „Acesta a fost unul dintre lucrurile pe care aceste străzi din Philadelphia m-au învățat: că nu este nimic rău în a munci din greu”.

Printre cei care au venit să-l vadă s-a numărat un fost profesor care a fost primul care i-a spus „Făt-Frumos” (Prince Charming) – o poreclă pe care a schimbat-o puțin pentru serialul TV din anii 1990 „The Fresh Prince of Bel-Air”, în care Smith a interpretat rolul unui adolescent din Philadelphia care merge să locuiască la rudele în Los Angeles.

„Numele `The Fresh Prince’ a fost inventat în acea clădire”, a spus Smith, arătând spre Overbrook High School. „Am adăugat „fresh” pentru că era argou hip-hop.”

Smith își va lansa vineri cel de-al cincilea album de studio, „Based on a True Story”. Este primul său proiect muzical, la două decenii după lansarea precedentului album, „Lost and Found”.

A câștigat premii Grammy pentru „Summertime”, „Men In Black”, „Gettin’ Jiggy Wit It” și „Parents Just Don’t Understand”. De asemenea, a jucat în filmele „Bad Boys”, „Men in Black” și „King Richard”.