The Wall Street Journal: Grupuri de activiști au antrenat studenții pro-Palestina cu luni de zile înainte de protestele din campusuri

Grupuri de stânga și demonstranți veterani au oferit îndrumare și sprijin înainte de apariția taberelor pro-palestiniene, anunță The Wall Street Journal.

Recentul val de manifestații pro-palestiniene din campusurile universitare a apărut brusc și a șocat oamenii din întreaga lume. Însă tacticile politice care au stat la baza unora dintre demonstrații au fost rezultatul a luni de pregătire, planificare și încurajare din partea unor activiști cu vechime și a unor grupuri de stânga, scriu jurnaliștii americani.

La Universitatea Columbia, în săptămânile și lunile de dinainte ca poliția să desființeze taberele din campusul din New York și să îndepărteze demonstranții care ocupau o clădire academică, organizatorii studenților au început să se consulte cu grupuri precum National Students for Justice in Palestine (Studenți Naționali pentru Justiție în Palestina), cu veterani ai protestelor din campus și cu foști Black Panthers.

Ei au cercetat protestele din trecut cu privire la expansiunea Columbia în Harlem, au mers la o întâlnire a comunității pe tema îmbogățirii și dezvoltării și au studiat paralelele cu lupta pentru pământ dintre palestinieni și israelieni. Au participat la un „teach-in” organizat de mai mulți foști Black Panthers, care le-au vorbit despre importanța gestionării disputelor interne în cadrul mișcării lor.

„Am luat notițe de la veteranii noștri, am intrat în dialog cu ei și am analizat modul în care universitatea a răspuns la protestele anterioare”, a declarat Sueda Polat, studentă absolventă și organizatoare în tabăra pro-palestiniană.

Deși nu există un comandament centralizat care să supravegheze mișcarea studențească care se opune invaziei Israelului în Gaza, există legături între grupurile de extremă-stânga de lungă durată și protestatari.

National Students for Justice in Palestine (NSJP), sau NSJP, există de aproximativ două decenii și are peste 300 de filiale în SUA, dintre care multe au ajutat la organizarea taberelor universitare și la ocuparea clădirilor.

De luni de zile, NSJP a cerut studenților să se opună cu fermitate colegiilor până când acestea se vor dezice de investițiile în entități care fac afaceri cu Israelul. Paginile sale pe rețelele de socializare au devenit un pergament de încurajare pentru studenții protestatari, cu videoclipuri care arată activitatea din tabere și din întreaga lume. Încă din octombrie, NSJP promova o „zi de rezistență” cu demonstrații la colegii.

Cu timpul, mesajele grupului național au devenit mai ascuțite. „Mișcarea studențească pentru eliberarea Palestinei nu va fi redusă la tăcere; vom escalada până când cererile noastre vor fi îndeplinite”, a postat NSJP pe rețelele de socializare pe 25 aprilie.

În aceeași zi, pe X, grupul a postat desene cu „sfaturi prietenoase” pentru studenții protestatari. Unul dintre ele le sugera să poarte haine confortabile și pantofi de alergare și să aducă apă, un baton energetic și o bandană. Un altul s-a referit la poliție ca fiind „porci”.

NSJP nu a răspuns la e-mailurile prin care se solicitau comentarii.

În ultimul deceniu, donațiile către NSJP au fost primite și administrate de Fundația Wespac, potrivit lui Howard Horowitz, președintele consiliului de administrație al Wespac. Donațiile sunt transmise către NSJP „pentru proiecte în Statele Unite”, a declarat acesta, refuzând să ofere mai multe detalii.

Wespac, o organizație nonprofit cu sediul în Westchester County, în apropiere de New York, are o vechime de zeci de ani, potrivit site-ului său. Acesta a sprijinit cauze umanitare, precum și organizații care propagă antisemitismul, potrivit Anti-Defamation League. Wespac a postat pe rețelele de socializare susținerea protestelor pro-palestiniene și a postat videoclipuri în care protestatarii au ținut pancarte care se referă la președintele Biden ca fiind „Genocide Joe”.

Robert Herbst, un reprezentant al Wespac, a declarat: „Wespac nu a coordonat, antrenat sau elaborat strategii cu participanții la proteste și nici nu susținem organizații care au sprijinit violența, antisemitismul sau terorismul”.

În martie, la Columbia a fost programată o instruire „Rezistența 101” cu vorbitori invitați, printre care activiști de mult timp de la Samidoun: Rețeaua de solidaritate a prizonierilor palestinieni, un grup cu sediul în Vancouver, Columbia Britanică, care a sărbătorit atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului. Administrația a interzis de două ori evenimentul, invocând sprijinul cunoscut al unora dintre organizatori pentru terorism și promovarea violenței. Cu toate acestea, studenții de la Columbia au găzduit practic evenimentul, ceea ce l-a determinat pe președintele Columbia, Minouche Shafik, să îi suspende pe mai mulți dintre ei.